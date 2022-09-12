台南烤肉大火孫女救公嬤3死　雙親哭紅眼：只是出去一下

記者黃翊婷／綜合報導

台南21歲陳姓女子與18歲妹妹11日傍晚在住家1樓門口用電烤爐烤肉，沒想到疑似延長線起火，導致陳女、91歲王姓阿公、77歲許姓阿嬤來不及逃生，命喪火場。當時陳父、陳母剛好外出，得知噩耗趕緊返家，一度哭紅雙眼，不敢相信只是出去一下子而已，竟從此與3名家人天人永隔。

▲火災發生後陳女衝上樓叫阿公、阿嬤逃生，沒想到通道被阻，祖孫3人都來不及逃出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局11日傍晚5點52分接獲報案，復國一路44巷一棟3樓透天厝發生火警，趕抵現場後立即拉起多條水線灌救，但火場不斷傳出不明爆炸聲響，火勢相當猛烈。消防人員得知2樓有3人受困，決定冒險進入火場搜救，並在2樓前方房間找到祖孫3人。

無奈3人被找到時已經沒有呼吸心跳，其中許姓阿嬤明顯死亡未送醫，王姓阿公被送往成大醫院，陳女被送永康奇美醫院，經過搶救，2人還是雙雙不治。而陳女的妹妹當時是第一位自行逃出的人，受到輕傷。

▼▲火勢十分猛烈。

由於事發之時陳女的父母剛好外出，得知噩耗後趕緊返家，一度哭紅雙眼，不敢相信只是出去一下子而已，竟與女兒、雙親從此天人永隔。復國里長許建國也難過表示，死者王姓阿公為人非常熱心，當了很多年的鄰長，原本今年想要提名他角逐長青楷模，如今卻來不及了。

至於火災發生的原因，警消初步了解疑似是延長線起火，但確切的起火原因，尚待火調科人員釐清。台南市長黃偉哲事後親自到場關切，他表示，中秋節剛過就發生憾事，令人感到遺憾，目前初步了解是烤肉釀成火警，加上屋內堆放易燃物加劇火勢、阻礙逃生，提醒民眾不要在家堆放易燃物或阻礙逃生通道，「這種不幸誰都不願意發生，但水火無情真的要多加小心。」

▼房屋被燒得焦黑。