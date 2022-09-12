烤肉給公嬤吃卻同喪火窟！20歲女大生永遠缺課　學校沉痛說話了

▲台南永康烤肉釀災，其中20歲陳姓死者係台南市嘉南藥理科技大學學生，校方表示對該校同學不幸罹難，全校師生深感沉痛及遺憾。（圖／翻攝自嘉南藥大官網）

記者林悅／台南報導

台南永康烤肉釀災，其中20歲陳姓死者係台南市嘉南藥理科技大學外語系學生，校方12日上午表示，對該校同學於11日晚間在台南市復國路火災意外中不幸罹難，全校師生深感沉痛及遺憾，校方並即刻與家屬連繫以提供協助外，也將針對同班同學進行關懷與輔導，相互扶持度過令人心痛的時刻。

今天是嘉南藥大暑假後第一天上課，軍訓室及學務處於11日晚上接獲教育部校安中心通知，台南市永康區復國路傍晚發生民宅火警，現場發現死者之一的20歲陳姓女子為該校學生，第一時間已聯絡該生導師，並嘗試協助聯絡其他親屬。本校學務長董志明也致電學生家長，表達對該生相關人道關懷及盡可能協助之意願。

該生就讀學系系主任今早也與學生家長進一步聯絡，將代表學校前往致意，致上學校的急難就助金，並瞭解後續校方可以協助事宜，包含學生平安保險、急難救助及教育部學產基金申請等事宜。該生班級導師及學務處學生輔導中心也會針對該班級同學進行關懷輔導，宣導同學相關安全觀念，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話，期盼同學能盡快走出令人心痛的時段，正常學習與生活。

另該起火警幸運逃生的17歲陳姓女子是台南市1所高中學生，11日晚上教育局接獲該案意外訊息後，立即通知學校進行校安通報及啟動心輔關懷，先由校長致電慰問安撫學生情緒，12日早上校長與家長會長、校方人員再親訪案生。教育局及學校後續會進行個案輔導研討，針對課業及心理支持、午餐及學雜費補助等，給予最大協助，讓學生順利完成學業。