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防疫新制今上路　若同班確診人數多「各校仍可彈性停課」

▲近日學校恢復舉辦實體家長日，家長憂心防疫新舊制交替恐雞飛狗跳。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全國中小學防疫新制今上路，以篩代隔不停課。（圖／記者楊惠琪攝）

楊惠琪／台北報導

全國中小學防疫新制今（12日）上路！據教育部規定，新制「以篩代隔」，確診或快篩陽性個案，一樣實施7天居家照護，期滿無症狀可回校上課；確診者同班同學及教師，則是隔兩天後快篩，快篩陰性者可正常上課。因應疫情升溫，若同一班級確診人數過多，教育部也授權各校進行彈性停課。

教育部主秘廖興國指出，依據中央疫情指揮中心建議，若班上有同學確診，同班同學若也出現症狀，就立即快篩，若無症狀，當天以第0天計算，學校會發放快篩試劑給全班同學；隔天也就是第1天屬「觀察日」，無症狀者可上學，有症狀者再快篩；隔兩天，也就是第2天才是「快篩日」，全班同學必須在上學前進行快篩，陰性無症狀即可繼續上學。

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廖興國也提醒家長，新制「以篩代隔」，只有確診同學需由家長帶回就醫，其他學生除非當下有症狀，立即進行快篩，其餘學生仍可照常上課；至於快篩時間點，各班級導師也都適時提供指引，此外，若快篩陰性學生，但仍有疑慮者，仍可請「防疫假」，不列入出缺勤紀錄。

因應疫情升溫，考量中秋連假過後，恐確診人數會再攀升，廖興國說，若學校教師或學生確診、快篩陽性、及居家隔離人數急遽增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校可與教育部校園疫情應變小組研商後，彈性調整授課方式改為線上教學。

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