鄭弘儀、吳淡如也曾為失眠所苦　精神科醫師曝一招免用藥

【企劃特輯】

你有多久沒有好好一覺到天明？據統計，台灣有每5人就有1人為失眠所苦，更有不少名人面臨睡眠障礙問題，例如知名主持人鄭弘儀在節目《健康2.0》上分享曾經一天必須吃4顆安眠藥才能入睡，知名作家吳淡如也曾因為睡不好長期使用鎮定劑。睡眠品質不佳，不僅會導致肥胖、免疫力下降，還容易引發焦慮症、憂鬱症、恐慌症，嚴重者甚至會造成失智，堪稱是人體健康的一大殺手！

睡不好大多來自自律神經失調 大腦過於亢奮

良好的睡眠是健康的根基 透過現代科技釋放助眠腦波

身心科醫師鄭光男指出，良好的睡眠，是身體健康的根基，現代人容易睡不好，大多是因為自律神經失調，腦部該休息時無法放鬆，因此無法進入深層睡眠，且壓力大、焦慮、憂鬱，其實都可以透過良好的睡眠得到改善。除了藉由藥物來幫助入睡，其實透過不侵入人體的物理性方式，也能有改善的效果。方法就是讓腦波接受低頻共振，從人類清醒時的腦波（β波）自然進入放鬆的α波。α波又稱作舒曼波「地球的心跳」，是最接近小baby睡覺的頻率，才能讓大家更容易放鬆。

也因自然界的「舒曼波」和人體的α波極為接近，可以穿透任何物質，讓人類腦波產生共振，幫助自律神經穩定，因此經常被運用在舒眠和預防醫學上。台灣已有業者研發出「舒曼波科技減壓被」，同時導入「莫爾超晶格化石墨烯」和「次微米微晶片」兩種特殊材料，只要透過人體本身的熱能，就能激發石墨烯釋放遠紅外線傳導至人體內，使大腦產生共振，轉變為α波，因此能快速入眠，且改善血液循環、活化細胞、代謝掉血液裡積累的毒素，在睡眠中達到自然修復的效果。

次微米微晶片x莫爾超晶格化石墨烯 讓身體恢復秩序 機能回歸正常

「次微米微晶片」是用來儲存正確的生物訊息，可以將舒曼波攜帶進入人體，傳遞至全身各個部位，把身體失序的生物訊息修正過來。但要成功將此舒曼波傳達到全身，有賴「莫爾超晶格化」後的石墨烯。此特殊技術，是將傳統的石墨烯從二維材料，透過分子旋轉操作，升級成三維結構，能使能量加乘2400%，其放大能量感知的強效使之被稱為”會感應的石墨烯”。藉此可以協調亢奮焦慮的自律神經，達到平衡進入舒眠狀態，讓身體機能回歸正常。

長期失眠恐發生憾事 舒曼波減壓被提升身體自癒力 擁有健康身心靈

近期有藝人連續失眠4天後發生墜樓憾事，令人不勝唏噓，失眠除了可能導致重度憂鬱，嚴重者甚至會引發妄想、幻聽，導致自己與家人都陷入危險。使用「舒曼波科技減壓被」，無須用藥，也沒有副作用，能平衡自律神經、修復細胞、提升身體自癒力，能一次解決長期的睡眠障礙、代謝不平衡、注意力下降、三高、肥胖等多種健康問題，是適合所有體質且能夠安全使用的助眠良方。

會修復的石墨烯「舒曼波減壓被」哪裡買?

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