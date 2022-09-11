去年採購疫苗被勸阻？　慈濟基金會澄清：非秘辛、勿做泛政治化聯想

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）



記者杜冠霖／台北報導

去年慈濟基金會、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日透露，當時有來自政界、工商業界等大老勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，引發爭議，對此，慈濟基金會11日晚間發聲明表示，顏博文所述內容和2021年媒體報導內容一致，並非秘辛，期盼外界勿做泛政治化聯想。

顏博文10日接受媒體專訪時，首度解密採購疫苗的過程，當時有人以「世紀大騙局」形容慈濟採購疫苗的宣示，更接到許多來自政界、工商業界等大老電話，勸他「買不到的，不要浪費力氣」，原來是許多工商業大老都想買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

對此，前衛福部長陳時中11日上午赴北投慈生宮參香時，被媒體問及「政界商界說買不到疫苗？」陳時中直言，他沒有阻擋，其他商界人士都試過直接購買有困難，因為疫苗販售在國際上都是緊急授權使用，都是以國家為單位，其他有經驗的告訴慈濟有這樣的困難，所以慈濟才跟國家合作，達到國民所需的心聲。

對於專訪內容，慈濟慈善事業基金會發佈聲明稿指出，有關慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於9月10日接受媒體訪問所提2021年慈濟購買BNT疫苗內容，均屬2021年媒體報導內容，並非所謂秘辛。

慈濟表示，此次是2022年慈濟人醫年會在花蓮舉行，衛福部次長石崇良在視訊分享時，特別提及感恩慈濟在2021年協助購買疫苗。經與會採訪記者在之後參訪慈濟基金會時，特針對2021年慈濟購買疫苗過程做採訪，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文所談內容，均與2021年媒體報導內容一致，並無所謂秘辛內容，期盼外界勿做泛政治化聯想，特此說明。