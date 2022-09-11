市售月餅熱量、油、糖三高　埔榮教日照長輩DIY健康綠豆糕替代

▲埔榮醫院指導民眾DIY高蛋低糖綠豆糕過中秋。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中秋節連假已進入尾聲，不過應景美食月餅仍讓人齒頰留香，台中榮總埔里分院指出，市售月餅多有高熱量、高油、高糖且營養不均衡的問題，因此營養科帶領實習生，日前特別規劃製作「低糖高蛋綠豆糕」，讓埔榮日照長輩一同參與製作，也提前過中秋。

「DIY低糖高蛋綠豆糕」健康過中秋活動，由院內營養師、營養科實習生及護理師在旁協助，讓埔榮日照長輩親自動手做綠豆糕，過程歡樂又有趣，阿公阿嬤們反應熱烈，也提前感受到過節的氣氛，吃得開心、美味營養又應景，達到身心靈的滿足。

營養師劉郁庭指出，這次健康綠豆高的製作訣竅如下：1.綠豆仁為全榖雜糧類，故加入市售粉狀高蛋白配方營養品，讓自製綠豆糕蛋白質含量達20%，增加長輩會因牙口不佳而減少攝取的蛋白質含量，並增加鈣質及維生素D攝取，減少衰弱症、肌少症可能帶來的肌肉流失、疲倦、精神不濟風險。

2.使用麥芽糖醇取代大部分白砂糖。麥芽糖醇甜度相當於常見的白砂糖甜味的75至90%，但熱量是白砂糖的一半，每公克2大卡熱量，比一般糖類提供4大卡熱量低，提供甜味、減糖、減熱量，避免長輩食後血糖波動。3.與日照長輩一同DIY綠豆糕製作，讓長輩有參與感、增加手部肌力的訓練及與他人的互動。

劉郁庭說，現製的「高蛋低糖綠豆糕」再搭配一杯地瓜葉、鳳梨及蘋果以2：1比例製作出「綠拿鐵」，不但酸甜可口，更含有豐富膳食纖維，即符合營養均衡飲食原則。