又下殺！好市多美心月餅「1盒千元有找」　狂打4折苦主哭慘了

▲好市多的美心月餅大特價，不用千元就買得到。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站昨（10）日報導《好市多「美心月餅變半價」 苦主3盒買原價崩潰！網傻：利潤真大》，有民眾昨天中秋節去逛好市多，意外發現原價2249元的香港美心流心奶黃月餅在特價，只要半價就能買到。結果，今天又有會員回報，該款月餅價格更殺了，一組特價899元；另外一款雙黃白蓮蓉的也不到千元就能入手，引發話題。

昨天有會員先是發現，美心流心奶黃月餅在特價，一組2盒（共16顆）原本2249元，這一折就是1120元，價格變成1129元，等於月餅平均一顆約71元，讓原PO驚呼「是否滯銷太多，半價出清了？」就有網友也看傻，「好誇張的價錢，因為中秋要過了？」「前天去還是（2249元）折250元，居然才隔一天。」

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結果，今日上午約11點半左右，又有人在PTT的省錢板（Lifeismoney）分享情報「好市多月餅大特價」，貼出美心2款月餅的價格，「美心雙黃白蓮蓉月餅，原價2399、特價999；美心流心奶黃月餅，原價2249、特價899」，2款皆不用千元就能買到。

▲▼兩款美心月餅都直接打約4折促銷。（圖／翻攝自PTT）

據悉，美心雙黃白蓮蓉月餅兩盒一組共8顆，原價2399元、特價999元，打了比42折還便宜的價格，換算下來，等於一顆185公克的月餅原本單價約300元，特價後變125元。流心奶黃月餅則是兩盒一組共16顆，原價2249元、特價899元，打4折後換算下來，一顆45公克的月餅原本單價約140元，特價後則是56元。

貼文一出，話題引發一陣議論，「太扯，今天又比昨天5折更低」、「美心每年都這樣，中秋過了價崩」、「還是蠻貴的，但可以試試，以後就對美心有個評價」、「明天請大家再回報一下，是不是又再更便宜了」、「這幾年不太流行廣式月餅吧」、「這種降法連原本的粉絲都得罪光了」、「不愛廣式，超級甜，吃一口受不了」、「有試吃，只能說不符合我的胃口。」