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救援現場曝！男山友墜谷頭顱破裂亡　警消撿回頭蓋骨送他返家

▲▼ 八通關墜谷救援現場曝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲搜救人員撿回黃姓男子的頭蓋骨 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、游瓊華、陳韻如／南投報導

南投縣信義鄉八通關雲龍瀑布4.3K處昨(10日)傳出山域事故，有山友一行7人今早8時自東埔入山，預計走八通關上玉山、12日從塔塔加下山，不料一名黃姓山友(45歲，男)卻突然脫隊，並於雲龍瀑布八通關古道4.1K至4.3K間失蹤。警消人員獲報後展開搜救，並於谷底溪流處還發現疑似腦漿及頭蓋骨，接著在距離腦漿約10公尺處發現黃男遺體。

玉山分隊獲報後出動3警消、6義消、玉管處1人、東埔派出所2員警、4山警共16人前往搜救；稍早下午2時14分帶隊官回報，抵達疑似黃男墜落點處，目測深度約300公尺，嘗試以空拍機及搜救人員垂降方式進行搜索，並於昨日下午4時17分在谷底溪流處發現疑似腦漿，並於距離腦漿約10公尺處發現黃男遺體。

▲▼ 八通關墜谷救援現場曝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼黃男遺體順利吊掛上步道，目前正送下山交由警方及家屬處理後續事宜。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 八通關墜谷救援現場曝 。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於現場水勢湍急，搜救人員立刻在黃男遺體綁上繩子，避免其遭水流沖走，而其餘搜救人員於今（11）日上午出動共26人，包括消防4名、玉山義消12名、其他支援單位10名（山警5人、消防署特搜分隊1人、員警2人、山搜義消1人、玉管處1人)前往救援。

搜救人員於上午10時21分開始垂降作業，兩名救助手11時31分抵達溪底，撿起周邊頭蓋骨及將遺體裝入屍袋，並運用繩索拖拉，將黃男遺體緩慢拉上步道，後續將協助搬運下山後，交由警方及家屬辦理行政相驗。

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