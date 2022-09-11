正妹邀視訊裸聊　男子開心配合竟遭恐嚇險遭詐5千元

▲台南一名22歲葉姓男子，與女網友進行視訊裸聊，事後女網友以她握有葉男裸聊視訊影片畫面，恐嚇交付5千元點數，否則散布視頻，幸經市警二分局制止，而未被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名22歲葉姓男子，透過交友軟體認識一名暱稱「安璐」女網友，雙方加LINE閒聊後，10日上午10時許對方邀請葉男進行視訊裸聊，葉男即脫衣與對方視訊通話，事後女網友以她握有葉男裸聊視訊影片畫面，恐嚇交付5千元點數，否則散布視頻，幸經市警二分局制止，而未被騙。

警方說，女網友要求葉男必須購買新台幣5千元遊戲點數才能刪除裸聊視訊影片畫面，倘葉男不從將透過FB、IG或Google共300個虛擬帳號及50個FB、200個好友，每隔1小時上傳影片1次，讓葉男的親友都看到裸聊的影片；葉男擔心視訊聊天不雅照遭流傳，心裡忐忑不安，趕緊向二分局民權派出所諮詢求助。

二分局民權派出所警員黃浩庭、黃聖文在聽聞葉男敘述後，耐心解釋說明此為時下常見詐騙手法，詐騙集團常利用一般人喜歡帥哥、美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人之不雅影片畫面，並抓住當事人擔心曝光的心理來進行詐騙，事實上當事人於視訊中所看到對方的畫面或照片，均有可能係偽造出來的，當事人正處於急迫、擔心並害怕曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。員警另於網路即時搜尋數則案例，讓葉男釋疑並緩和擔心受害之複雜心情外，更打消欲購買點數之念頭，及時保住葉男財產損失。

警二分局表示，許多單身民眾可能想找個人陪伴，但虛擬網路交友充滿陷阱，一不小心即落入詐騙集團圈套，恐接到自稱黑道的威脅，或遭對方以握有裸聊私密影片及個資等名義耍詐。籲請民眾切勿聽信要求前往購買遊戲點數，同時應避免因好奇、新鮮、刺激，跟不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩。