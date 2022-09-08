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腿香正妹「馬路扶奶奶」　3連拍暖爆5千人

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO直擊，長腿正妹攙扶老奶奶過馬路，這一幕暖炸了！（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

台灣最美麗的風景！一名男駕駛感動表示，今（8）日上午等紅燈時，看到有老奶奶緩緩要穿越馬路，隨後有一名長髮仙氣妹子走上前，還彎起手肘要攙扶長輩，讓原PO感動到無法自拔喊話，「當下那個moment，我覺得她是全世界最美的女孩！」三連拍畫面曝光後，近5千名網友也爆動了。

一名男網友在臉書《爆廢公社》透露，今開車等紅燈時，直擊一名老奶奶手持雨傘正準備要過馬路，結果下秒冒出一位長髮正妹，她一邊弓起手肘，一邊主動攙扶老奶奶，而老奶奶也緩緩抓住他的手腕，這感人一幕讓原PO暖上心頭。

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原PO感動直呼，「當下那個moment，我覺得她是全世界最美的女孩！」這最美麗的風景，也讓原PO頓時感嘆，「最近新聞上充斥太多詐騙、對立、仇恨、暴力，我覺得善良必須被看見，這個社會還是有溫暖的。」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲攙扶奶奶三連拍曝光，長腿妹超有善心。（圖／翻攝爆廢公社）

照片曝光後，引來近5千名網友讚爆，「這女孩真美，心更美」、「讓我抱抱她給她鼓勵」、「我以前也做過這樣的事，後來因為這樣遲到，同事還不相信...管他的～至少老奶奶平安過馬路了」、「我老公也會扶喔」、「年輕人有愛心，國家社會有希望」、「這腿好美」、「終於有正能量的」、「這腿真的好香」。

▼網友也超感動。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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