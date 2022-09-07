北市行車糾紛特斯拉男亮開山刀　民眾嚇壞打110...警火速破案

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

台北市大安區光復南路某停車場前，今（7）日下午發生一起行車糾紛！巫姓男子駕駛Tesla Model 3與女友起口角，將車輛停放路中間，導致車輛回堵，後方小黃運將下車反應，巫男竟亮開山刀，全程遭後方車輛錄下，目擊民眾也立即報案。警方到場時，雙方已離去，經調閱監視器，不到2小時火速將巫嫌通知到案，全案依恐嚇罪函送台北地檢署偵辦。

▲巫姓男子駕駛特斯拉，不滿小黃運將抱怨檔路，竟當街亮開山刀，民眾嚇壞報案。（圖／社會事新聞影音）

7日下午1時許，有毒品、偽造文書前科的巫嫌（33歲）駕駛要價223.4萬Tesla Model 3 Long Range，在光復南路某電視台前停車場與郭姓女友發生爭執，並將車輛直接停放在路中間，擋住後方車輛，遭擋的林姓小黃運將下車向巫男抱怨，惱羞的他直接亮開山刀「討面子」，民眾見狀嚇壞立即報案。

轄區敦南派出所獲報前往現場，但雙方已離開，警方不敢輕忽，根據報案人提供特斯拉車號，積極調閱現場監視器畫面，並在下午2時30分火速通知巫嫌到案說明。

巫嫌到案時解釋，當時與女朋友吵架，怕邊開車又吵架，會影響行車安全，故將車子停在路邊，雖有拿出開山刀，但刀子並沒有出鞘，警方訊後仍依恐嚇罪函送台北地檢署偵辦。