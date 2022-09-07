　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市行車糾紛特斯拉男亮開山刀　民眾嚇壞打110...警火速破案

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

台北市大安區光復南路某停車場前，今（7）日下午發生一起行車糾紛！巫姓男子駕駛Tesla Model 3與女友起口角，將車輛停放路中間，導致車輛回堵，後方小黃運將下車反應，巫男竟亮開山刀，全程遭後方車輛錄下，目擊民眾也立即報案。警方到場時，雙方已離去，經調閱監視器，不到2小時火速將巫嫌通知到案，全案依恐嚇罪函送台北地檢署偵辦。

▲▼ 特斯拉亮開山刀 。（圖／社會事新聞影音）

▲巫姓男子駕駛特斯拉，不滿小黃運將抱怨檔路，竟當街亮開山刀，民眾嚇壞報案。（圖／社會事新聞影音）

7日下午1時許，有毒品、偽造文書前科的巫嫌（33歲）駕駛要價223.4萬Tesla Model 3 Long Range，在光復南路某電視台前停車場與郭姓女友發生爭執，並將車輛直接停放在路中間，擋住後方車輛，遭擋的林姓小黃運將下車向巫男抱怨，惱羞的他直接亮開山刀「討面子」，民眾見狀嚇壞立即報案。

轄區敦南派出所獲報前往現場，但雙方已離開，警方不敢輕忽，根據報案人提供特斯拉車號，積極調閱現場監視器畫面，並在下午2時30分火速通知巫嫌到案說明。

巫嫌到案時解釋，當時與女朋友吵架，怕邊開車又吵架，會影響行車安全，故將車子停在路邊，雖有拿出開山刀，但刀子並沒有出鞘，警方訊後仍依恐嚇罪函送台北地檢署偵辦。

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
雪隧「七彩情境燈」恐誘發癲癇　高公局拍板暫緩
快訊／雲林晚間槍響！「一人中彈」
曹西平認「不想做演藝圈了」　推光通告邀約
超商飯糰大進化！老饕曝一招「美味程度+10」
宜蘭礁溪「長榮鳳凰酒店」冒黑煙！緊急疏散住客
LINE瘋傳「柚子配2食物」害孩子中毒亡！營養師傻眼回應
狼師把女學生當性奴　2045封調查信結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林虎尾晚間傳槍響！「1人中彈」送醫搶救

快訊／宜蘭礁溪「長榮鳳凰酒店」12樓竄黑煙！緊急疏散住客

北市行車糾紛特斯拉男亮開山刀　民眾嚇壞打110...警火速破案

恐怖情人勸退師！渣男握私密照控制女友　徵信社爭議手段以毒攻毒

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

快訊／雲林虎尾晚間傳槍響！「1人中彈」送醫搶救

快訊／宜蘭礁溪「長榮鳳凰酒店」12樓竄黑煙！緊急疏散住客

北市行車糾紛特斯拉男亮開山刀　民眾嚇壞打110...警火速破案

恐怖情人勸退師！渣男握私密照控制女友　徵信社爭議手段以毒攻毒

摘除瑞芳區公所蜂窩反遭螫命危　捕蜂男疑心肌梗塞緊急手術中

中秋連假交管措施曝光　部分國道交流道封閉...桃警籲用路人配合

快訊／永和大哥狠殺肢解么弟　有逃亡、滅證之虞遭法院羈押

電線掛半空飄…雨中騎士經過路口「遭勒頸」慘摔　5秒驚悚片曝！

「遲到一下抓一下屁股」高職狼師性侵3女學生　竟辯：自己色色的

新北14歲少年持槍搶銀樓！勘查地形選目標　新莊夜衝白沙灣下手

昆明女吃蘑菇頭暈以為中毒　全家狂催吐結果是地震

巴基斯坦1／3國土如汪洋　災區恐面臨傳染病危機

雪隧「七彩情境燈」恐誘發癲癇！高公局拍板暫緩　單色模式照試辦

「點亮星光 漫步旗津」　賞月首選高雄燈塔明日起正式開放啟用

快訊／雲林虎尾晚間傳槍響！「1人中彈」送醫搶救

米其林一星日本料理店老闆　涉酒飲下藥性侵2女顧客遭逮

草爺無預警參選南投縣長！　拜票巧遇總統蔡英文秒害羞

萬人讚爆！伊能靜：別把家庭照顧好卻對自己隨便，因為沒人比你更重要

統一獅聯名爽爽貓　超萌療癒商品開賣

快訊／宜蘭礁溪「長榮鳳凰酒店」12樓竄黑煙！緊急疏散住客

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

曹瑞傑身中38刀坐起又倒下　用生命喊：先救學長

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！　父淚喊：很不捨

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

永和大哥肢解親弟　警詢怒喊：活人比死人可怕

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

爆乳妹酒駕撞死人求交保　法官調出國紀錄打臉

更多熱門

相關新聞

摘除蜂窩反遭螫　男疑心肌梗塞緊急手術

摘除蜂窩反遭螫　男疑心肌梗塞緊急手術

新北市瑞芳區公所外（7日）下午2時許，動保處委外廠商執行補蜂任務，一名男子擔任摘除蜂窩下方警戒人員，不慎被蜜蜂螫到頭部，意識昏迷，警消獲報趕抵現場，由救護車送往基隆長庚醫院搶救中，送醫途中一度失去生命跡象；至於詳細事發原因，仍有待進一步調查釐清。

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

新北14歲少年持槍搶銀樓　新莊夜衝白沙灣下手

永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍！房內放8罐芳香劑蓋屍臭

永和大哥「鐵鎚猛敲刀背」剁屍！房內放8罐芳香劑蓋屍臭

即／摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男無呼吸心跳

即／摘除蜂窩反遭猛螫　捕蜂男無呼吸心跳

國3竹崎段2km內「21車撞成6團」　回堵3公里

國3竹崎段2km內「21車撞成6團」　回堵3公里

關鍵字：

恐嚇特斯拉電視台台北地檢署函送開山刀影音

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

即／國3嘉義段20車連環撞！北上全線封閉

廖老大開戰館長！暴怒脫衣「賭2000萬」

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

不斷更新／金鐘57入圍揭曉！

娜美爆連千毅：搞見不得光的醜事！看夫被抓反應曝

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面