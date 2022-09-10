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父討擦手紙遭拒「嗆今天不用進來」　紗布砸護理師...惡女下場曝

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 高雄一名女子因不滿父親要求擦手紙遭拒，竟擋在病房外，怒罵、攻擊護理師。（圖／取自免費圖庫pixabay，非本案當事人）

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名陳姓女子，將父親送到醫院照護，不料因陳父向黃姓護理師索取擦手紙遭拒，憤而怒罵黃姓護理師「你今天都不用進來！」不僅阻礙黃姓護理師執行醫療業務，甚至作勢毆打，並拿紗布、擦手紙丟對方。橋頭地院近日判決結果出爐，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處陳女有期徒刑4個月，得易科罰金。

判決書指出，高雄陳女因父親年邁無人照顧，將他送往高雄榮總照料，不料見到黃姓護理師拒絕給父親擦手紙，頓時氣急敗壞，於是2020年6月20日上午8時擋在病房外，對黃姓護理師大聲咆嘯「你今天都不用進來」、「我不要你，你今天都不用進來」、「你今天不要給我踏進這個房間」，見對方仍堅持往病房內走來，憤而拿起手邊的紗布、擦手紙，猛力丟向護理師，但卻被對方躲過。

陳女在上午10時50分許又見黃姓護理師前來勸說，竟恐嚇「今天動到我爸爸，你爸我就打下去」、「你給我靠近、動一下，我馬上就出手我跟你講」、「我跟你警告，你今天踏入我的病房你給我試看看」、「數三聲沒有給我走出去試看看」，並作勢毆打。

黃姓護理師應訊時表示，被陳女丟紗布並威脅不准進入病房否則要打我，讓自己很恐懼，也影響病房內其他兩名病患的醫療及照護權益。

橋頭地方法院審理後，法官認定認為陳女出言恐嚇、擋在病房、作勢攻擊等行為，干擾護理師執行醫療業務犯行明確，依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處陳女有期徒刑4個月，得易科罰金。

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