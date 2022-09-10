染Omicron後「這4天」傳染力最高！　日醫曝：病毒大量排出

▲多項研究數據指出，Omicron變異株的傳染期與原始毒株不太相同。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府日前剛決定縮短確診者居家照護的隔離時間，有症狀者將從10天縮短為7天，而無症狀者則是從7天縮短為5天。大阪大學醫學部附設醫院感染抑制部部長忽那賢志醫師則表示，根據研究指出，目前流行的Omicron變異株最具傳染性的時間和原始病毒株並不相同，因此民眾應該要改變先前的思考模式，即使解離也應加強防疫。

忽那賢志指出，研究顯示，感染新冠原始病毒株的病患最具傳染性的時間是在「出現症狀的3天前到出現症狀的5天後」，在此之前與之後的感染機率則會大幅降低。也就是說，出現症狀之前或是剛出現輕微徵兆的患者雖然活動力較高、比較沒那麼不舒服，但其實將病毒傳染給周遭的機率更大。

Omicorn變異株肆虐全球後，感染的高峰期卻出現改變。根據多項統計數據顯示，感染Omicron毒株的患者，相較發病前，發病後會排出更多的病毒，更加容易傳染給他人。日本的一項研究指出，感染Omicron的確診者排出病毒量最高的時期在「出現症狀的第3天到第6天」。

根據川崎市的一項調查，確診者在出現症狀前驗出陽性的案例極少，幾乎都是在出現症狀後才確診。

忽那賢志呼籲，政府縮短確診者隔離時間是為了維持社會機能正常運作的政治判斷，確診患者就算解除隔離仍有傳染風險，因此最好還是要戴好口罩、避免聚餐，同時不要靠近高齡者等有重症化高風險的族群，避免病毒繼續傳播下去。