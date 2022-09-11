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13歲女遭狼師灌醉性侵後輕生！　母控訴文「被消失」只能感謝警方

▲桃園市宋姓男子去年7月間邀出未滿17歲女網友買宵夜至住處，趁2人獨處時不顧其正值生理期硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王女遭狼師性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名母親日前在微博發文，痛訴13歲的女兒被26歲的國中老師強拉去摩鐵性侵得逞後，受不了選擇輕生，事後檢方還以證據不足為由放走嫌犯。文章一出後引發熱議，但之後疑似被刪文，該名母親的微博只剩下一則「警方加班幫忙處理，非常感謝」的「正向貼文」。

來自江西省武寧縣船灘鎮的吳小英9日在微博具名指控，13歲女兒王詩雨在8月16日凌晨1點半左右，被武寧二中熊姓教師以吃消夜為由騙出門，之後被灌醉帶往賓館（摩鐵）開房，2次試圖逃跑都被抓回性侵，最後因受不了嚴重打擊，離開賓館10分鐘左右就選擇輕生。

「我悲痛欲絕」，吳小英表示警方在案發後出動警力迅速逮捕熊嫌，但送交檢查官後「發生了讓人不可思議的事」，檢方很快以證據不足為由釋放了熊嫌。

▲▼吳小英控訴檢方釋放性侵女兒的狼師。（圖／翻攝微博）

▲吳小英控訴檢方釋放性侵女兒的狼師。（圖／翻攝微博）

吳小英難過表示女兒就這樣冤死，嫌犯卻還逍遙法外，「難道武寧也會出現像唐山燒烤店打人事件（嗎），懇請政府部門還我女兒一個公道，讓犯罪份子受到法律的制裁。」

文章發出後引發關注，但很快就從微博上消失，只剩下感謝警方加班加點幫忙處理的感謝文，不少已事先截圖存檔的網友紛紛上傳原本文章的圖片聲援，「難道我們沒有勢力、沒有知名度的底層百姓，連發文都要被刪？熱度也要被壓？國家難道看不到人民的哀號」、「討回公道」、「等一個答案」、「天黑了...」、「各位請一定幫幫忙」。

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