ET專訪／周春米承接潘孟安獅子座性格　要帶給屏東溫暖細膩＋專業

◎採訪：陳家祥、林銘翰、陶本和

◎攝影：黃國霖、屠惠剛

文／陶本和

「我自已特質比較細膩，比較同理心、溫暖，而且加上我的專業」。過去擔任律師、法官、民進黨法律顧問的周春米，接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談起自己身為女性，甚至很可能寫下屏東縣首位女縣長的新歷史，她認為，潘孟安是獅子座，所以施政大開大闔、做建設，而她則是在這個基礎上，如何讓屏東更豐富、更細水長流，「要讓屏東鄉親認為，有潘縣長的大開大闔，也可以有女性比較溫暖的一面」。

周春米說，在初選的時候，她就邀請支持者跟她一起寫歷史、創紀錄，她非常感謝在地方跑基層時，可以看到女性姐妹們，包括年長的阿嬤，50、60歲的姐妹，或是剛出社會的年輕媽媽，大家都覺得對於她出來選縣長這件事是支持的，因為可從眼神中看出對她的期待，這點真的讓她非常感謝。

▼民進黨屏東縣長參選人周春米。（圖／記者屠惠剛攝）



屏東最欠缺「交通」、「醫療」

周春米說，自己是第9屆不分區立委，她代表著「司法專業」，而她來自屏東，到台北擔任立委，其中一個責任除了司法改革之外，就是屏東縣的託付。她回憶，2016年剛上任時，潘孟安就告訴她，屏東最欠缺的就是「交通」跟「醫療」，叮嚀她要好好努力。

因此，在周春米任內，屏東醫療問題，她協助大武營區遷移案，並協調興建醫學中心等級的醫院。她回憶，當時大武營區要搬遷，另外一個營區要蓋好才可以搬去，所以他們就要雙管齊下，當時有黨團總召柯建銘的協助，營建署、國防部、建築師都開會，一起來算時間，大家都希望時間可以再快。

周春米指出，後來MOU簽下來後，國防部願意提早歸還給屏東縣府後，退輔會方面接收到總統蔡英文建議，認為屏東沒有醫學中心等級的醫院，是不是應該要趕快考慮？因此退輔會請了高雄榮總來規劃。她說，其實蓋醫院用的就是醫院的基金，所以都還有編制員額，畢竟是公立醫院，當時副總統賴清德擔任行政院長，他很支持，拍板將近120億，蘇貞昌接任後，也全力支持「還幫忙趕進度」， 所以從2017年3月，有這樣構想拍板之後，今年2022年的11月，就可以正式營運。

在交通方面，周春米表示，「高鐵」當然是最重要，以一日生活圈來說，整個西部要連結到東部，屏東這裡是個斷鏈，所以必須要把它補起來。她說，自己當立委前，不常上台北，當律師時開庭也是搭高鐵，後來當立委後，縣長爭取七大建設，才知道原來這麼迫切。

周春米坦言，高鐵南延屏東，現在還是有異音，但她認為，外界說經濟效益沒有達到標準，這非常不公平，台灣就是一個島，西部就是一日生活圈，概念上我們就是同一國，這裡比較遠，人民需求人口數比不上直轄市，但屏東也有80萬人口，而且有1000萬觀光人口。

「潘孟安跟台北交通部、學者專家，走得是滿辛苦的，後來終於拍板」。周春米表示，這是很令人振奮的事情，行政院跟縣政府都要為歷史負責，今天爭取來的建設，就是要真正有幫助，讓大家覺得有必要。

幫屏東留住年輕人

屏東縣跟其他各縣市都有面臨同樣的問題，就是少子化、年輕人口外移的狀況。周春米表示，潘孟安這8年來，建設或規劃就是大開大闔、大建設，交通一定要到位、醫療要保障，才能讓在地鄉親安居樂業。

周春米說，對於人的照顧，接下來就要看如何來精進，這幾年面對很多城市都擔心的「少子化」問題，以及可不可以留住年輕人，屏東是比較南端的城市，很需要在地年輕子弟回來。

周春米指出，所以在潘孟安這麼好的執政基礎上，除了大建設爭取到位外，她要爭取「產業」進到屏東，讓年輕人可以看到有好的工作、有好的發展，不用北漂或到不是自己家鄉的城市，可以常常看到爸爸、媽媽。

因此，周春米表示，有幾個產業是讓人比較期待的，就是高鐵特定區旁的科學園區，可以結合原來科技部加工出口區、結合汽車產業園區、屏東縣政府六塊厝產業園區，加上屏東農業科技，形成產業聚落，同時有綠能、智慧農業，以及太空產業，這些好好規劃，可以讓年輕人有期待。

此外，在高鐵特定區裡，也會規劃實驗學校，未來年輕人就業不用擔心小孩教育問題，這就跟竹科一樣，裡面有實驗學校；同時，她也會規劃運動休閒產業園區，因為屏東自詡是運動很有名氣的城市，屏東天氣也很好，可以蓋一個棒球場，未來還可以成為日本、韓國冬訓的基地。

RE100城市，屏東不會缺電！

「不是核電或有污染風險的，自己可以撐起民生用電的就叫RE100」。周春米表示，當時潘孟安簽下承諾書，要讓屏東達到RE100城市，而屏東確實在近期達標了。

周春米進一步說，屏東一年的用電，包括有民生、經濟、工業，大概約45億度，民生用電佔三分之一，大約15億度，今年綠能發電可以來到1G，也就是說可以提供15億度的民生用電，意思就是，屏東自己生產的綠能就足以提供民生用電，不需要靠核電或其他的電廠。

至於還剩下的2Ｇ（30億度電）怎麼辦？周春米表示，屏東縣已成立綠能單一窗口辦公室，民眾不用跑各局處蓋章，就統一到辦公室跑流程，讓民眾知道相關法規可以來協助，這樣的過程，大家其實也跑了7年了，因此在潘孟安第8年任期時，終於正式宣告屏東成為RE100城市，未來要邁向經濟、工業用電全都是綠電的目標。

「屏東不會缺電！」周春米表示，過去7年的努力，很多土地做一些調整，他們把不利耕作的，好比八八風災的土地，或國土被破壞的地，重新修復後做成綠電，未來可以預期，屏東能達到全部都是綠電。

老公是最大穩定力量，卻是唯4不希望她初選過關的男人之一

從司法界轉身投入政治，這完全不一樣的人生歷練，對生活必然也會造成改變，尤其傳統上，女性從政也更需要家庭的奧援。談起另一半，周春米覺得，老公就是會擔心她太累，看她每天早出晚歸，行程結束回到家都晚上11點了，早上又比他早出門。她開玩笑說，黨內初選時最常說的，全世界最不希望她過關的4個男人，除了競爭對手莊瑞雄、鍾佳濱、蘇震清外，老公就是第4個。

不過，周春米深知，老公是心疼她太累，不僅競選很累，未來還要承擔重責大任，老公從潘孟安立委時期就很熟，知道縣長又更忙，未來如果要承擔大任，他們又沒有小孩，陪伴也就會比較少。

「他是巨蟹，我是天蠍」。周春米說，巨蟹男就不喜歡出門，希望規律在家裡，不要有太多變動，他本身工作就是法官，法官本來就很累，工作負擔蠻重的，他自己又不喜歡交際應酬，「現在就工作，在家裡用完餐後，有跟球隊打球就打籃球，沒有就聽音樂，等到我晚上回去稍微講個話」。

「我很感謝他，支持不是用嘴巴來支持，而是用犧牲自己的家庭生活來對我的支持」。周春米說，平時在外跑行程，聽到一些讓她挫折的，或是攻擊她的，回去會跟老公講一下，老公當法官久了，很容易做出一個判斷，會給她一些建議，往往都會是「金句」。

周春米表示，大家在政治圈，老公是司法的人，或許未必非常了解細節，但重要的道理跟堅持的價值，或不要被引導跟混淆的想法原則，老公就會講給她聽，「往往會給我很旁觀者跟很冷靜的一些提醒，這是我現在最大的穩定力量」。