　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

▲▼陳時中參訪月嫂訓練班。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中7日參訪月嫂訓練班。（圖／記者黃國霖攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中日前出席活動，和資深護理長學如何幫嬰兒洗澡、餵奶，但遭台北市議員王鴻薇批評，抱孩子單掌抓的姿勢相當不穩，「臉真的有夠臭」；對此，陳時中10日晚間也分享過去抱著兒子餵奶畫面，並稱即便過了幾十年，仍能清楚感受這份溫暖，「孩子都喜歡被抱抱」。

「感謝太太與孩子，帶給我如此幸福的人生。」陳時中在臉書PO出照片表示，第一個孩子剛出生時，他常望著孩子臉上純真的表情，觀察細微起伏的呼吸，「懷中的他，每個動作都讓人感受到生命中良善美好的一面。當時抱著他那份溫暖，即便過了幾十年，我仍能清楚感受。」文末也hashtag指出「孩子都喜歡被抱抱」、「與兒子一起長大」。

▲陳時中分享餵奶照。（圖／翻攝自Facebook／陳時中﻿）

▲陳時中分享餵奶照。（圖／翻攝自Facebook／陳時中﻿）

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言「愛家的暖男」、「滿滿父愛的溫暖」、「充滿父愛的眼神」、「父愛都溢出來啦」、「好溫暖的畫面」、「家人能夠彼此感恩，真的很幸福」、「是真的很會抱小孩！讚啦」、「看著兒子的阿中好溫暖喔」、「補捉最纯真父愛流露的片刻」。

據了解，陳時中7日訪問月嫂訓練班，卻遭王鴻薇質疑人設一直換，小孩都不會抱。王鴻薇透露，自己身為媽媽，一般來說正常親餵抱小孩的那隻手絕對是托住屁股的，陳時中這種單掌抓的姿式，相當不穩，甚至可能害小孩受傷，剛出生的寶寶由於頸椎尚未發育成熟，較脆弱，在抱的時候稍微不小心就可能傷到寶寶，因此在抱嬰兒時，應該要特別小心。

對此，陳時中8日受訪時則回應，他不敢自詡很會抱小孩，因為已經很久沒抱了，「不過以前我抱小孩，小孩都很高興」。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
中秋節求桃花！命理師曝「拜月老5大禁忌」　做這事恐招爛桃花
韋禮安一句話忍了7年　喊完爽翻：原來這就是阿信的感覺
《交換情侶2》宿舍超噁！韓網驚：對漂亮女生幻想破滅
妹子坐公車遇怪男搔擾　陌生情侶AirDrop「一句話」神救援
快訊／惜敗澳洲！中華U18女籃明爭第3
醬料「鈉排行榜」出爐！第1名不是沙茶　薄鹽醬油超前面
快訊／高雄2車詭陷火海！　警追「人為」縱火
謝金燕8年前中秋「被扛下台」　首揭內幕：誰會做這蠢事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

美濃19里長挺了！陳其邁中秋突襲完勝　狂吸客家票源原因曝光　

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係續成長茁壯

民進黨中秋賀卡大咖雲集「少了他」！網見照片嘆：說好桃園三結義

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

懸賞3萬找柯南！挨批「甩鍋紅軍」　張景森：事涉台灣民主應謹慎

提告報案有差別？他諷徐巧芯違停想「回去再說」　卻不知警察職責

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

美濃19里長挺了！陳其邁中秋突襲完勝　狂吸客家票源原因曝光　

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係續成長茁壯

民進黨中秋賀卡大咖雲集「少了他」！網見照片嘆：說好桃園三結義

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

懸賞3萬找柯南！挨批「甩鍋紅軍」　張景森：事涉台灣民主應謹慎

提告報案有差別？他諷徐巧芯違停想「回去再說」　卻不知警察職責

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！　離世「天空兩異象」都市傳說再起

快訊／普丁向新英王表達「誠摯祝賀」：願陛下成功　一切順利

柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

高毓璘證實離婚後首發文　感謝前夫「願意面對彼此不適合」曝心境

男友準備半年！魏如昀感動被求婚「超豪華嘉賓團助陣」：我很被愛

男生都愛大奶？網掀論戰　最美博士揭「2害羞原因」這1款最撩人

韋禮安一句話忍了7年　喊完爽翻：原來這就是五月天阿信的感覺

世新猛虎奪長耀盃冠軍　陳將双轟33分領軍登頂

新北三芝新地標！青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

黃美珍被罵「不值得存在的藝人」：為何還活著？　本尊高EQ回應

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

快訊／才說追查免治馬桶二創片　陳時中大轉彎：歡迎大家二創！

才報案！陳時中又發文「二創我的影片」　蔣萬安：尚書大人真機靈

「女女戀」公開了！高雄2美女發言人放閃：孩子未來什麼座

陳時中宣傳片遭惡意改造　焦糖：有授權嗎

陳時中報警查二創抹黑者！台灣迷因：連我一起告啊

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

藍營鐵票倒？里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

民進黨中秋賀卡大咖雲集　網傻了：林智堅呢

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

柯文哲台北城博會不如基隆　林右昌狠酸60億別賴帳

更多熱門

相關新聞

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

隨著年底選戰腳步接近，全國矚目的台北市長之爭也越發激烈。民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊10日同赴空總出席「2022台灣當代一年展」虛實整合雙展場開幕記者會，但3人先後到場，「同台0互動」。

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

提告報案有差別？他諷徐巧芯違停想「回去再說」　卻不知警察職責

提告報案有差別？他諷徐巧芯違停想「回去再說」　卻不知警察職責

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

合體陳時中爬擎天崗　謝金河：對他當選樂觀其成

合體陳時中爬擎天崗　謝金河：對他當選樂觀其成

關鍵字：

陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

具俊曄嚇到小S二女兒！

廖老大加盟主很冤枉！

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面