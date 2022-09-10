挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

▲陳時中7日參訪月嫂訓練班。（圖／記者黃國霖攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中日前出席活動，和資深護理長學如何幫嬰兒洗澡、餵奶，但遭台北市議員王鴻薇批評，抱孩子單掌抓的姿勢相當不穩，「臉真的有夠臭」；對此，陳時中10日晚間也分享過去抱著兒子餵奶畫面，並稱即便過了幾十年，仍能清楚感受這份溫暖，「孩子都喜歡被抱抱」。

「感謝太太與孩子，帶給我如此幸福的人生。」陳時中在臉書PO出照片表示，第一個孩子剛出生時，他常望著孩子臉上純真的表情，觀察細微起伏的呼吸，「懷中的他，每個動作都讓人感受到生命中良善美好的一面。當時抱著他那份溫暖，即便過了幾十年，我仍能清楚感受。」文末也hashtag指出「孩子都喜歡被抱抱」、「與兒子一起長大」。

▲陳時中分享餵奶照。（圖／翻攝自Facebook／陳時中﻿）

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言「愛家的暖男」、「滿滿父愛的溫暖」、「充滿父愛的眼神」、「父愛都溢出來啦」、「好溫暖的畫面」、「家人能夠彼此感恩，真的很幸福」、「是真的很會抱小孩！讚啦」、「看著兒子的阿中好溫暖喔」、「補捉最纯真父愛流露的片刻」。

據了解，陳時中7日訪問月嫂訓練班，卻遭王鴻薇質疑人設一直換，小孩都不會抱。王鴻薇透露，自己身為媽媽，一般來說正常親餵抱小孩的那隻手絕對是托住屁股的，陳時中這種單掌抓的姿式，相當不穩，甚至可能害小孩受傷，剛出生的寶寶由於頸椎尚未發育成熟，較脆弱，在抱的時候稍微不小心就可能傷到寶寶，因此在抱嬰兒時，應該要特別小心。

對此，陳時中8日受訪時則回應，他不敢自詡很會抱小孩，因為已經很久沒抱了，「不過以前我抱小孩，小孩都很高興」。