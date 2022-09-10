梅花颱風環流帶來6級大浪　東琉線交通船9／11正常航行12日停航

▲東琉線交通船碼頭 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

受梅花颱風外圍環流影響，明(11)日東琉線交通船航班照常行駛，但依氣象局預報9/12（星期一）風力達6級以上，考量航行安全，所有航班全部停航，籲請遊客注意，明天不離開，星期一(12)日就無法離島了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梅花颱風環流。(東琉線聯營處公關經理提供)

聯營處公告:因颱風逼近台灣東部海域，外圍環流影響，9/11（日）全天正常行駛；9/12（一）全天停航。後續依颱風發展及氣象局預報海象再行公告。

泰富航運公告:依氣象局預報9/12（一）風力達6級以上，考量航行安全，明後兩天航班公告如下：/11（日）全天正常行駛；9/12（一）全天停航，後續依颱風發展及氣象局預報海象再行公告。

琉興有限公司公告：因梅花颱風外環圍影響，於12日(星期一)琉球開七點船班往東港後，停航。又因交通客船「琉興」右俥螺旋槳打到漂流木，致螺旋槳歪掉，使航行時，會振動，必須進船廠換新的螺旋槳。

藍白航運航班公告:受梅花颱風外圍環流影響，依據中央氣象局東港小琉球航段海象48小時預報如下:9/11(日)浪高0.3公尺/風力3級（可正常行駛）；9/12(一)上午10時以後浪高 1.2公尺/風力達六級以上，（風浪持續增強中），考量航行安全，明後兩天船班公告如下:????9/11(日) 全天正常行駛；9/12(一)全天暫停行駛。9/13(二) 依中央氣象局資訊，明日再行公告。

大福航運公司也公告受梅花颱風影響，11日正常航行，依氣象資料12日上午10點左右風力達6級以上，海象愈晚愈差，考量航行安全停航。