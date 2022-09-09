中秋出遊明仍塞！國道14處「魔王路段」曝　高公局公布好走時段

▲中秋連假第二天，交通量上看平日1.2倍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9/10)為中秋連假第2日，交通量上看平日1.2倍，較首日少，國道將有14處地雷易塞路段，其中上午11時過後國5預料會出現首波北上車潮，可能塞到午夜24時才紓解，恐連塞13小時。

高公局預估明天國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲▼國道9/10易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）



▲▼國道9/10易塞路段時段及疏運措施。（圖／高公局）

明天國道須嚴防14處地雷路段，高公局預判明日易塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統。

以及國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，避開尖峰塞車時段。

▲國道9/10疏運措施。（圖／高公局）

明天國道相關疏導措施包括0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。