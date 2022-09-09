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國道停車場！車潮爆發「比疫情前多」　多路段紫爆「午後再一波」

▲▼中秋連假首日國道多路段塞車。（圖／高公局）

▲中秋連假首日國道多路段塞車。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假首日，出遊和返鄉車潮大爆發，不但比疫情前還多，國道自清晨一路塞到中午，多處路段紫爆，高公局表示，午後還有一波南下車潮，國5下午會比上午塞，預估整體國道車潮下午3時到4時後紓解。

根據高速公路即時路況顯示，國道北中南多處路段壅塞，包括國1南下桃園到中壢轉接道、楊梅到新竹、彰化系統到彰化、埔鹽系統到員林；國3南下三鶯到高原、寶山休息站到寶山、茄苳到香山、烏日到霧峰系統、田寮到燕巢系統；以及國5南下南港到石碇等路段出現塞車。

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其中國1南下機場系統到中壢服務區、湖口到湖口服務區、竹北到新竹等路段中午出現「紫爆」，時速僅10多公里。

高公局預判今日下午將有4大地雷易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段。

▲▼中秋連假首日國道多路段塞車。（圖／高公局）

▲中秋連假首日國道多路段塞車。（圖／高公局）

高公局交管處科長莊國欽表示，車流接近中午有越來越多狀況，新竹到湖口這路段車速滿低的，低於20公里，下午才會排除，到中午12點前都會是尖峰，交通量比起108年疫情前同期首日比較多一點。

莊國欽說，中午過後國道還會有一波尖峰出現，南下車子還是會慢慢出來，國5目前行車狀況還滿正常，中午過後因坪林和石碇匝道管制解除，國5下午有可能會比上午更塞，國道交通量要紓解要等到下午3點到4點左右。

根據統計，昨(9/8)日至今(9/9)日上午9時，國道交通量已恢復至疫情前水準並增加6-7%，其中今天部分統計至上午11時，交通量比疫情前108年同期增加約1%。

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