老公狂揪烤肉！「大家吃完秒閃」惹火她　網曝4種人：千萬不能找

▲烤完肉，大家拍拍屁股就走，讓人妻氣炸。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

親友揪烤肉趴，最討厭出一張嘴，拍拍屁股就走的人！一名人妻怨念大爆發直呼，老公找了一群朋友來家裡烤肉，結果大家兩手空空也就算了，殊不知烤完一團亂，只剩原PO獨自一人打掃，「大家吃完拍拍屁股就走，還有人喝醉酒吵起來的」，氣得她怒吼「討厭中秋節、討厭烤肉！」

一名女網友在臉書《匿名2公社》抱怨，老公中秋節找了一堆朋友來家裡烤肉聚會，而朋友們攜家帶眷來參加，各個兩手空空也沒帶伴手禮，原PO都覺得不打緊，但有2個舉動反讓原PO火了。

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原PO忍無可忍直呼，「大家吃完拍拍屁股就走，還有人喝醉酒吵起來的」，等於從採買、準備器具、烤各種食材到清潔善後，都是原PO要處理，氣得她痛罵「誰說中秋節一定要烤肉的，有人跟我一樣討厭中秋節烤肉的嗎？」

文章曝光後，網友紛紛笑虧罪魁禍首應該是枕邊豬隊友，「一個人收200看看，絕對有人各種藉口消失不來，一切妳老公的問題，打腫臉充胖子，很要不得」、「讓老公一人善後」、「妳應該討厭的是老公...即使朋友沒帶什麼，吃完老公也該收拾，因為人是他叫來的」、「妳不用討厭別的，討厭妳老公就可以了」、「妳老公比較討厭，約來的人素質都不篩選的」。

另有苦主盤點超雷4類人，「所以中秋節有4種人不能找，1.只會吃不幫忙烤的人、2.人來就好的人、3.不幫忙善後工作的人、4.只說幹話的人」。

▼網友認為，老公才是最大問題。（圖／翻攝匿名2公社）

