好市多「美心月餅變半價」　苦主3盒買原價崩潰！網傻：利潤真大

▲美心月餅半價求售，讓會員看傻眼！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

中秋節除了烤肉，也要吃月餅應景一下！一名網友表示，今（10）日逛好市多賣場時，發現香港美心月餅原價2249元，現在限時折扣1120元，讓原PO驚問「是否滯銷太多，半價出清了？」對此，一名苦主哀號，「買了3盒的人路過...原價還有一盒沒吃」，引發網友熱議「這月餅的利潤真大呀！」

一名網友週三（7日）在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨，在賣場看到美心月餅特價，他買回家拆開享用，才發現有效日期只到9月15日，但保存期限是88天，也就是說這盒月餅已經放置許久，賣場卻沒有標明是即期品，她還多買了一盒準備送禮，「這...這...這種禮盒我怎麼好意思送得出去？」

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豈料才過幾天，一名男網友在同社團貼文，發現美心月餅裝限時特價，一組2盒（共16顆）原本2249元，現在秒折扣1120元，價格變成1129元，等於月餅平均一顆約71元，讓原PO驚呼「是否滯銷太多，半價出清了？」

底下網友熱議「早上去中和店也有看到，保存期限9/15，供參考」、「今天再沒賣掉，明天就沒人要了」、「可能要在打半價才能帶動買氣」、「明天可能997元這樣」、「好誇張的價錢，因為中秋要過了？」「再賣不出去要當廚餘了，現在能當即期品賣」、「前天去還是折250元，居然才隔一天...」「每年這時候會去撿便宜」、「打折還1000多元，我還是吃台灣蛋黃酥好了，平價又好吃」。

有網友直呼，之前還看到1999元的價格，「前天去還是（2249元）折250元，居然才隔一天」；也有人貼出其他分店價格，指出新莊店限時標價1000元整，而中和店是賣1499元。

對此，一名苦主哀號，「買了3盒的人路過...原價還有一盒沒吃」，有人則搖頭認為「原價買的人看到半價賣，不就覺得自己變『盤子』？這月餅的利潤真大呀」。

▼新莊店變特價1000元，更便宜了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

