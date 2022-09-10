她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

▲無黨籍台北市議員林穎孟 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟日前要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，遭外界質疑作秀。台北市議員徐巧芯8日在直播中透露近日流傳的民調，林穎孟8月滿意度僅0.2%，怪不得她狗急跳牆，只要有版面都會爭取。

徐巧芯在朱學恒直播中說明，民調分為現任滿意度和19位參選人支持度兩個部分，林穎孟5月滿意度為1%，8月滿意度則是0.2%，其他議員約有2%至3%滿意度，高一點的則是7%到8%。不過，林穎孟5月及8月滿意度是現任議員中最低的一位。

徐巧芯指出，尤其林穎孟8月滿意度僅0.2%，倒數第二名的議員至少有1.7%。林穎孟看到這樣的民調，難道不會狗急跳牆，學一下民調高的議員？而民調最高的就是社民黨市議員苗博雅。

不過，徐巧芯分析，林穎孟支持者有2群人，第1群是時代力量支持者，有人討厭柯文哲，也有人喜歡。林穎孟的行為會趕走喜歡柯文哲的民眾，可是討厭柯文哲的會被苗博雅、民進黨議員簡書培吸走，畢竟她不是「柯黑」第一品牌。

林穎孟日前在台北市議會質詢時，要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，卻反遭柯文哲要求簽署「絕不詐領助理費的保證書」。林穎孟8日上午到台北市政府送已簽好的「絕不詐領助理費保證書」，但由於柯文哲不在市府，加上市府大樓電梯有管制，所以林穎孟只好站在市府一樓將保證書交給駐衛警，由駐衛警轉交市府機要組。