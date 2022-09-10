　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

▲▼阻止不當黨產脫產！北市府應檢討核發國發院建照記者會,林穎孟 。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍台北市議員林穎孟  。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

無黨籍台北市議員林穎孟日前要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，遭外界質疑作秀。台北市議員徐巧芯8日在直播中透露近日流傳的民調，林穎孟8月滿意度僅0.2%，怪不得她狗急跳牆，只要有版面都會爭取。

徐巧芯在朱學恒直播中說明，民調分為現任滿意度和19位參選人支持度兩個部分，林穎孟5月滿意度為1%，8月滿意度則是0.2%，其他議員約有2%至3%滿意度，高一點的則是7%到8%。不過，林穎孟5月及8月滿意度是現任議員中最低的一位。

徐巧芯指出，尤其林穎孟8月滿意度僅0.2%，倒數第二名的議員至少有1.7%。林穎孟看到這樣的民調，難道不會狗急跳牆，學一下民調高的議員？而民調最高的就是社民黨市議員苗博雅。

不過，徐巧芯分析，林穎孟支持者有2群人，第1群是時代力量支持者，有人討厭柯文哲，也有人喜歡。林穎孟的行為會趕走喜歡柯文哲的民眾，可是討厭柯文哲的會被苗博雅、民進黨議員簡書培吸走，畢竟她不是「柯黑」第一品牌。

林穎孟日前在台北市議會質詢時，要求台北市長柯文哲簽署「不投降」承諾書，卻反遭柯文哲要求簽署「絕不詐領助理費的保證書」。林穎孟8日上午到台北市政府送已簽好的「絕不詐領助理費保證書」，但由於柯文哲不在市府，加上市府大樓電梯有管制，所以林穎孟只好站在市府一樓將保證書交給駐衛警，由駐衛警轉交市府機要組。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
中秋吃柚子小心！千千吃到掛急診　3族群須避免
「神鬼先知」預言：威廉王子將終結王室！　查爾斯不會在位太久
快訊／梅花颱風增強轉中颱了！　陸警機率曝
人夫公司樓梯間激戰小三！「硬到GG酸」　鹹濕對話曝
網紅懷孕「胎兒罹2罕病」被勸拿掉！　她堅決生下：奇蹟發生了
梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　對陸地威脅增
新生女嬰可憐X光照曝光！　母控訴：換點滴弄斷大腿骨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭批評抄襲案猶如擠牙膏　張善政：光明磊落沒什麼好檢討的！

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

侯友宜中秋大猜謎 　3個小平頭「哪個才是他？」

「女女戀」公開！高雄2美女發言人萌閃開撩：你我孩子未來什麼座　

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

侯友宜力挺18歲公民權！侯辦4「政治實習生」　最年輕才20歲

議員cosplay安妮亞！水汪汪大眼超萌　「真面目曝光」驚豔2萬人

賀中秋不忘批藍綠「沒別的技倆」　她喊話集中選票：三願望一次滿足

中秋禮物！蔣萬安送柚子自畫像　兒子笑稱：頭髮要粗一點

柯文哲嗆基隆輕軌是騙局　林右昌酸柯惱羞成怒「60億別賴帳」

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

遭批評抄襲案猶如擠牙膏　張善政：光明磊落沒什麼好檢討的！

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

侯友宜中秋大猜謎 　3個小平頭「哪個才是他？」

「女女戀」公開！高雄2美女發言人萌閃開撩：你我孩子未來什麼座　

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

侯友宜力挺18歲公民權！侯辦4「政治實習生」　最年輕才20歲

議員cosplay安妮亞！水汪汪大眼超萌　「真面目曝光」驚豔2萬人

賀中秋不忘批藍綠「沒別的技倆」　她喊話集中選票：三願望一次滿足

中秋禮物！蔣萬安送柚子自畫像　兒子笑稱：頭髮要粗一點

柯文哲嗆基隆輕軌是騙局　林右昌酸柯惱羞成怒「60億別賴帳」

2台冷氣開28度「電費噴1萬多」　洗衣機也狂洗！網傻：這種超耗電

遭批評抄襲案猶如擠牙膏　張善政：光明磊落沒什麼好檢討的！

長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

中秋節烤肉怎麼吃不會胖？健身網紅曝妙招「這東西要注意」

Garmin開酸Apple Watch Ultra　暗嘲續航力跟不上

梅花颱風增強轉中颱了！最快明清晨發海警　陸警機率曝

小甜甜：想見的人終於出現！網一看驚喊「是Energy小剛」近況照曝

背靠背開砲！台美混血大物第2轟出爐　響尾蛇單局灌9分仍輸

尪上酒店喝到斷片！人妻產後被婆婆逼裝避孕器　網見1點：她在救你

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

政治熱門新聞

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

快訊／才說追查免治馬桶二創片　陳時中大轉彎：歡迎大家二創！

才報案！陳時中又發文「二創我的影片」　蔣萬安：尚書大人真機靈

陳時中宣傳片遭惡意改造　焦糖：有授權嗎

陳時中報警查二創抹黑者！台灣迷因：連我一起告啊

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

「女女戀」公開了！高雄2美女發言人放閃：孩子未來什麼座

藍營鐵票倒？里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

柯文哲台北城博會不如基隆　林右昌狠酸60億別賴帳

民進黨北桃基竹都出局？　他曝內部民調：「這人」支持度在上升

陳時中賀中秋不忘衛教　提醒民眾別對毛小孩做1事

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

陳時中團隊追查免治馬桶二創片　她轟「別只敢告網友」：連我一起告！

更多熱門

相關新聞

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

民進黨台北市長參選人的免治馬桶政策風波不斷，針對網路上出現「二創」影像連結電影「熔爐」，陳時中競選團隊昨報案處理，強調歡迎二創，但不樂見已脫離理性的部分。對此，陳時中今重申，是針對已經超越底線部分報案，「基本上相關二創都予以尊重」。

柯文哲台北城博會不如基隆　林右昌狠酸60億別賴帳

柯文哲台北城博會不如基隆　林右昌狠酸60億別賴帳

救國團高喊「黃珊珊市長好」、嗨挺黃瀞瑩

救國團高喊「黃珊珊市長好」、嗨挺黃瀞瑩

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

「柯蔣珊中」同台！羽球PK可一打二？　蔣萬安笑回：我可以1打10

關鍵字：

柯文哲林穎孟台北市議會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

具俊曄嚇到小S二女兒！

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

搶救畫面曝！嘉義騎士自撞遭割喉　血狂噴送醫亡

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面