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梅花今增為中颱！最快明發海警　暴風圈不排除觸陸

▲▼0910天氣配圖。（圖／中央氣象局）

▲梅花颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

梅花颱風目前朝西北前進，明日起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進。中央氣象局預報員曾昭誠透露，梅花颱風今天將會增強為中度颱風，預計明、後天發佈海上颱風警報，迎風面北部、東北部今晚開始雲量就會增多、局部有短暫雨。氣象專家則透露，以目前資料來看，暴風圈是否擦到陸地？則需持續密切觀察。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「梅花」今(10)日大致朝西北前進，明(11)日起進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。系集模擬路徑分歧，潛勢預測的「機率範圍」(紅框)偏大，皆顯示預測路徑的「不確定性」很大。以目前「梅花」的預報資料而言，暴風圈進入台灣東部鄰近100公里海域的機率高，但暴風圈是否擦到陸地？則需持續密切觀察。

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▲▼0910天氣配圖。（圖／中央氣象局）

▲今天日夜溫差稍大。（圖／中央氣象局）

今(10)日各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部零星降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。今日各地區氣溫：北部18至33度，中部22至34度，南部20至34度，東部20至33度。明(11日)晨(中秋下半夜)起，北台灣雲量增，轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台白天氣溫略降。

下週一(12曰)至週四(15日)晨，「梅花」暴風圈邊緣或其外圍環流影響，沿海風力增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨，背風面受影響相對較小；北台白天轉涼。下週四白天起「梅花」逐漸遠離，天氣好轉。下週五(16日)各地晴時多雲，白天氣溫回升。

▼9日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬路徑(左圖)，與10日2時中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」(右圖)皆顯示，「梅花」10日大致朝西北前進，11日進入導引氣流弱的海域，朝石垣島緩慢前進，12、13日在石垣島附近滯留打轉，14日緩慢轉北，逐漸加速。系集模擬路徑分歧，潛勢預測的「機率範圍」(紅框)偏大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼0910天氣配圖。（圖／中央氣象局）

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