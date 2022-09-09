梅花颱風更往台灣靠近！氣象局最快周日發海警　最新預測路徑曝

▲梅花颱風9/9上午最新位置。（圖／氣象局）

記者林育綾／綜合報導

梅花颱風新路徑更往台灣靠近！中央氣象局今（9）日表示，原先輕度的梅花強度持續增強，明（10）日有機會到中度等級，目前也有機會發布海警，時間約在中秋連假後半期，也就是週日或週一，是否更靠近台灣還要在這一兩天持續觀察動向。

根據氣象局觀測，梅花颱風上午8時的中心位置在北緯18.2 度、東經 129.5 度，以每小時18公里速度向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑100公里。

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氣象局表示，今天到明天氣流相對明顯，梅花偏快速度沿太平洋高壓邊緣往西北移動，預估後天開始氣流較不明顯，速度減慢，下週一、週二到週四，會近似打轉停留狀況，朝台灣東部海面前進。

氣象局強調，梅花颱風今早最新路徑有更靠近台灣的趨勢，偏西趨勢較多，會往台灣東部海面前進，未來在東部海面會停留打轉，後續是否更靠近台灣這一兩天要持續觀察動向。由於新路徑往台灣更靠近，有發布海警機率，時間點是連假後半期，週日或週一。

▲梅花颱風強度增強且更靠近台灣，後續這一兩天要持續觀察動向。（圖／氣象局）

▲梅花颱風暴風圈侵襲機率，9/9上午最新預測。（圖／氣象局）

而在連假降雨機率方面，預計今明的白天較穩定，以多雲到晴為主；午後中南部靠近山區，今明日的白天有雷陣雨。整體來說，明日白天以前降雨機率偏少。

明晚到下周四，會受到颱風外圍環流影響，降雨區偏向北部和東北部，有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、北部及東部山區，有局部大雨，中南部則維持午後雷陣雨。

溫度方面，今天到明天清晨中部以北較涼，低溫約23-24度，白天高溫可到33-34度，溫差稍為大；後天11日開始低溫稍微回升，白天北部降到30度，未來中南部仍偏悶熱。

至於是否會影響民眾連假烤肉？氣象局表示，外圍環流會影響北部、東北部天氣，明10日晚間後到週日，北部及東北部下雨機率會慢慢提高，有局部短暫陣雨；其他地區則是午後雷陣雨，雲層散開後會比較穩定。