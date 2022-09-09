「梅花」強度將超過中度以上！　專家警告：無法排除對台威脅

▲梅花颱風目前持續增強，以中央氣象局的資料顯示，未來強度會到中度以上。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

梅花颱風目前持續增強，以中央氣象局的資料顯示，未來強度會到中度以上，由於不確定性仍高，無法完全排除對台灣的威脅。不過下週一受到外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，要多加注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，「梅花」模擬路徑大致朝西北前進，由於大氣環境複雜，在台灣東部海面滯留打轉後、再轉北(ECMWF左圖)或西北(GEFS)，路徑非常分歧。

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▲下週一至週四(12至15日)颱風外圍、東北風增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨。（圖／翻攝中央氣象局）

最新(9日2時)中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕颱「梅花」，將持續增強至中度以上；向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，中心移入70％的「機率範圍」(紅框)仍偏大(右圖)。以「梅花」目前預報資料的「不確定性」而言，尚無法完全排除對其台的威脅，應持續密切觀察。

今起至中秋(10日)上半夜各地大多為晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率；白天微熱、夜涼如水，日夜溫差稍大。今日各地區氣溫：北部20至33度，中部23至34度，南部24至35度，東部17至33度。中秋下半夜(11日)起、北台灣雲量增、部分地區轉有局部短暫雨，其他各地晴時多雲；北台白天氣溫略降。

▲左圖：最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，「梅花」模擬路徑大致朝西北前進，在台灣東部海面滯留打轉後、再轉北，路徑非常分歧。右圖：9日2時中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，第12號輕颱「梅花」，向西北前進，在宮古、石垣南方海面速度減慢、再轉北，70％中心移入的機率範圍(紅框)仍偏大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下週一至週四(12至15日)颱風外圍、東北風增強，迎風面(北部、東北部)有明顯降雨，背風面受影響較小。但由於「梅花」的動向，仍有很大的變化，對台灣各地天氣的影響，「不確定性」高、需持續調整。