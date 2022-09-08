台灣遊客瀘定6.8地震被困海螺溝　換泳衣準備泡湯突地動山搖

▲來自台灣的遊客記錄下瀘定地震發生與從災區撤離的情況。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川瀘定規模6.8地震已造成82人死亡，其中，甘孜州瀘定縣46人死亡，雅安市石棉縣36人死亡，地震還造成35人失聯、270餘人受傷（危重傷4人、重傷62人）。地震發生時，一名台籍旅客李柔正在海螺溝景區旅遊，當時她和母親正準備換泳衣泡湯，沒想到一陣地動山搖，趕緊離開酒店往外避難。

《新京報》報導，李柔本想等地震停下來，但很快她就聽到落石的聲音，「我們往外跑的時候看到酒店後的山上有石塊滾下，周圍的樹全被砸倒了。附近房屋上的瓦片掉落，停放在路邊的車也被砸得變形。」

李柔居住的酒店在地震後二樓已出現坍塌，周邊道路地面也出現明顯裂紋。李柔和媽媽出逃時兩人的腳也被落石砸傷，有遊客幫忙止血。由於還有餘震發生，酒店的工作人員在空地臨時搭起棚子，讓遊客們可以補充體力並等待救援。

李柔與母親6日下午跟隨救援隊進行轉移，撤離路上看到的都是塌方，李柔回憶，有些路線緊靠著懸崖，救援隊員就將遊客一個一個護送過去，「隨時都有石頭掉落下來，我們都是被石頭追著跑。」

隨救援隊到安全處後，李柔先是與台灣的家人報平安，之後便加入救援工作，協助發放物資，「看到救援隊日以繼夜奔赴災區救援真的很感動，他們是我看到的最美風景，我們是生死之交。」