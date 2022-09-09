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再撐4個月就有退休金！父親突遭公司資遣…他聽理由傻了：好奇怪

▲▼勞工,上班,工作。（圖／Unsplash）

▲網友的父親在同間公司工作將近20年，退休前夕遭資遣。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

原先準備開始享受退休生活，沒想到全變了調！一名網友的父親在同間公司任職快20年，只要再4個月就能有退休金，沒想到莫名遭到辭退，資遣的時間點讓他感到十分怪異，只好上網詢問，是否有管道能自力救濟。

這名網友在PTT上表示，他父親在同一個單位連續工作，時間將近20年，大概再過4個月左右，就有退休金能領。沒想到，父親前幾天回家時，突然告知「被辭退了」，讓他感到震驚。

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網友指出，公司辭退的理由，是父親患有糖尿病，身體不穩定，因此會影響工作。不過，他認為，父親10多年前就已患病，公司也沒有要辭退的意思，卻在這個時間點資遣，讓他覺得事件不單純，但找不到解決辦法，「想請問各位該
如何自力救濟？」

▲上班族，勞工，員工，失能，工作，焦慮，資遣，開除。（圖／pakutaso）

▲網友的父親再4個月就能領到退休金，卻遭到資遣。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

對此，不少人留言回應，「絕對就是公司的詭計，老實說不少垃圾公司都這樣。別去跟公司理論，直接找有用的第三方協助」、「這是不給退休金？通常會在最後兩年內惡意逼退，倒數四個月做的比較難看」、「公司擺明不想給錢，真的擔心員工身體狀況，反正只剩幾個月，調個涼缺也不是難事。」

不過，也有人表示，建議先搞清楚，父親是舊制還新制，如果是新制的話就根本沒差，且若真的是新制，那意味著「公司算佛心」，因為新制退休的錢都在勞退帳戶，公司沒有退休金，資遣的話反而還能領到6個月的遣散費。

 

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