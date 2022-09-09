員工懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆勞工局：不違法

▲廖老大談員工懷孕，薪水從4萬5變2萬5，引發爭議。（圖／翻攝YouTube）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大跨行飲料店後風波不斷，而Dcard上有網友挖出廖老大舊影片，談及員工懷孕該怎麼辦，廖老大表示「不是老闆做得奸詐，是員工太機X」，不用資遣她，只要職務異動，看是做警衛或清潔工，而薪水從4萬5變2萬5。一番言論引發網友看傻「無故降薪就不合法啊」、「如果自己女兒被如此對待，他會不會心疼？」

一名網友在Dcard以「廖老大談孕婦，極度不適」為標題簡述影片主軸，「因為資遣被開罰， 遇到這種懷孕的員工，讓她請假，回來送她去當清潔員，因為老闆有權利更動職位，並且把薪資4萬5降成2萬5...不囉嗦了直接上片。」

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近4分鐘影片中，廖老大嗆聲勞工局，「職務異動是我們公司老闆的權力，這沒有違法，我要叫你做什麼，就做什麼。」廖老大強調，「不是老闆做得奸詐，是員工太機X！」

對此似乎有人指點廖老大兩招，可寫存證信函給員工，「因為妳長期請假會影響公司的運作，要請人補妳的位子，妳可以繼續回來上班，但是要幫妳職務異動，做什麼勒？做警衛啊，啊不然做清潔工也可以」、「做公司最爛的工作，把她安排在外面曬太陽的工作，不要讓她進來」。

再來是薪水怎麼給？廖老大說，不會辭退員工，繼續給她回來做，但原本4萬5，因為職務異動原因，只能給2萬5，重點是有寄存證信函有提前告知，「告知前是4萬5，但告知後變2萬5。」最後廖老大也再嗆勞動局，「不要說我很殘忍，我從今以後不會資遣員工了。」

該影片被挖出來討論，底下網友熱議，「如果自己女兒被如此對待，他會不會心疼」、「一手好牌打成這樣也是很好笑」、「欺負婦女勞工，還講得理直氣壯」、「無故降薪就不合法啊」、「果然在台灣還是不要生小孩，慣老闆一大堆，生育率就繼續低下去吧」、「可以調職務啊，薪水不能調啊」、「就說還是要讀書」。