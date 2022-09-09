　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

員工懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆勞工局：不違法

▲▼廖老大（圖／翻攝YouTube）

▲廖老大談員工懷孕，薪水從4萬5變2萬5，引發爭議。（圖／翻攝YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

廖老大跨行飲料店後風波不斷，而Dcard上有網友挖出廖老大舊影片，談及員工懷孕該怎麼辦，廖老大表示「不是老闆做得奸詐，是員工太機X」，不用資遣她，只要職務異動，看是做警衛或清潔工，而薪水從4萬5變2萬5。一番言論引發網友看傻「無故降薪就不合法啊」、「如果自己女兒被如此對待，他會不會心疼？」

一名網友在Dcard以「廖老大談孕婦，極度不適」為標題簡述影片主軸，「因為資遣被開罰， 遇到這種懷孕的員工，讓她請假，回來送她去當清潔員，因為老闆有權利更動職位，並且把薪資4萬5降成2萬5...不囉嗦了直接上片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近4分鐘影片中，廖老大嗆聲勞工局，「職務異動是我們公司老闆的權力，這沒有違法，我要叫你做什麼，就做什麼。」廖老大強調，「不是老闆做得奸詐，是員工太機X！」

對此似乎有人指點廖老大兩招，可寫存證信函給員工，「因為妳長期請假會影響公司的運作，要請人補妳的位子，妳可以繼續回來上班，但是要幫妳職務異動，做什麼勒？做警衛啊，啊不然做清潔工也可以」、「做公司最爛的工作，把她安排在外面曬太陽的工作，不要讓她進來」。

再來是薪水怎麼給？廖老大說，不會辭退員工，繼續給她回來做，但原本4萬5，因為職務異動原因，只能給2萬5，重點是有寄存證信函有提前告知，「告知前是4萬5，但告知後變2萬5。」最後廖老大也再嗆勞動局，「不要說我很殘忍，我從今以後不會資遣員工了。」

該影片被挖出來討論，底下網友熱議，「如果自己女兒被如此對待，他會不會心疼」、「一手好牌打成這樣也是很好笑」、「欺負婦女勞工，還講得理直氣壯」、「無故降薪就不合法啊」、「果然在台灣還是不要生小孩，慣老闆一大堆，生育率就繼續低下去吧」、「可以調職務啊，薪水不能調啊」、「就說還是要讀書」。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
聞烤肉香會致癌！　營養師認證「3烤法不傷身」
快訊／莊智淵力退法國19歲新星！　挺進4強
老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又來！1小時後慘死
女員工懷孕「調去清潔工」砍2萬薪！　廖老大嗆：不違法
畫面曝光！　17歲高中生遭酒駕撞飛亡
當過兵、沒駕照卻會修卡車！　英女王「10大冷知識」曝
不用工作想住哪　不是宜花東！全場答案超意外：絕對首選

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

員工懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆勞工局：不違法

老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

苗栗自來水管爆裂！台水派員急調整管網　停水戶降為8340戶

沈浸式圓頂投影！震撼環景影像包圍　新北「府中15」免費體驗

崩潰！台鐵計軸器搶修28小時剛恢復「又故障」　列車誤點50分鐘

幼兒園虐童性騷情節重大　教部擬永久公布負責人與機構名稱

被汙名成「神棍」！金枝演社搬演《西來庵》幫祖先平反

老實男存5年買2千萬房！7年女友喊「婚後過戶名下」：月給10萬生活

一早塞到下午！國道多路段塞翻　國5南港到坪林龜速「越晚越塞」

黃偉哲也來朝聖！　台南新景點「南埕衖事」熱鬧開幕

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

員工懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆勞工局：不違法

老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

苗栗自來水管爆裂！台水派員急調整管網　停水戶降為8340戶

沈浸式圓頂投影！震撼環景影像包圍　新北「府中15」免費體驗

崩潰！台鐵計軸器搶修28小時剛恢復「又故障」　列車誤點50分鐘

幼兒園虐童性騷情節重大　教部擬永久公布負責人與機構名稱

被汙名成「神棍」！金枝演社搬演《西來庵》幫祖先平反

老實男存5年買2千萬房！7年女友喊「婚後過戶名下」：月給10萬生活

一早塞到下午！國道多路段塞翻　國5南港到坪林龜速「越晚越塞」

黃偉哲也來朝聖！　台南新景點「南埕衖事」熱鬧開幕

藍營鐵票倒？果貿社區里長讚陳其邁影片「臉書消失」　柯志恩認了

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

大王生日快樂！王柏融二軍扛4番敲安　打擊率維持3成

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝　BBC記者：沒人歡迎她

賽前吊點滴被酸「別演了」　《全明星》黃宏軒怒PO虛弱照：腦子想什麼

曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

別幫毛孩戴柚子！　他PO貓模特「頭套精選」笑噴：有其他選擇

兄弟送羅力Q版畫有「4殺手」　「羅力控」周思齊拿到球衣啦

上廁所被嚇到飆髒話！祖孫展開攻防戰　「窗戶冒山竹手」笑翻2千人

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

果粉退卻！他見iPhone14 Pro紫色遲疑了　實拍照曝光

田馥甄演唱會臨時喊卡！　飯店員工被波及怒吼

老人極樂片曝！爆乳妹「雙球蹭臉」：摸我啊

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

海濤法師被逼退棄10億身家　弘法集團回應了

國道停車場！車潮爆發「比疫情前多」　多路段紫爆「午後再一波」

梅花颱風恐增強中颱！最近台時間曝　路徑若西偏不排除海警機率

「梅花」強度將超過中度以上！　專家警告：無法排除對台威脅

梅花颱風更靠近！氣象局最快周日發海警

懷孕「調去當清潔工」薪水砍2萬　廖老大嗆不違法

正妹「騎車不戴帽」自帶氣囊狂晃　身分曝光了

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

更多熱門

相關新聞

酷炫去廖老大新莊店前打卡！

酷炫去廖老大新莊店前打卡！

廖老大跨足飲料界以來，在網路上始終有著超高討論度，沒想到，他日前在直播中表示，想追求健康可以去公園跑步，「月收入10萬都沒有，還去健身房？」一席話再度成為話題。反骨男孩團長酷炫近日也搭上風潮，前往廖老大飲料店的新莊分店打卡，頓時吸引1.2萬名粉絲按讚！

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

廖老大槓上館長　他曝「館長靠1句贏了」網讚中肯

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

廖老大直播「勾纏闆娘」！健身工廠回應

廖老大爆紅後變了！他指：難怪館長出面

廖老大爆紅後變了！他指：難怪館長出面

關鍵字：

廖老大女員工薪水懷孕職務異動勞工局資遣清潔工警衛

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

英國女王過世「獨角獸」立刻啟動

陸劇男神遭嗆猥瑣！張翰新劇「扯女演員內衣」

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面