黃偉哲也來朝聖！　台南新景點「南埕衖事」熱鬧開幕

▲台南市長黃偉哲9日一早受邀前往「南埕衖事 Tainan Lòng Story」參與開幕，搶先一睹建物風采、品嘗冰品甜食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南中西區再添一特色文青景點！市長黃偉哲9日一早受邀前往「南埕衖事 Tainan Lòng Story」參與開幕，搶先一睹建物風采、品嘗冰品甜食，黃偉哲為南埕衖事開幕獻上祝福，並與立委陳亭妃以及多位地方民代共同為店面招牌揭幕，邀請民眾來台南走走，務必來參觀南埕衖事的特色建築。

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745 坪8 層樓的「南埕衖事 Tainan Lòng Story」，由日本建築師藤本壯介操刀，以「台南巷弄」為主題規劃設計，賦予市區老建築全新樣貌，還未開幕就有媒體陸續報導。黃偉哲表示，南埕衖事座落地點就在南美館園區附近，這一帶的台南街區富有古意，有藝術氣息，還鄰近孔廟以及海安路等商圈，非常適合散步過來，坐在店內，吃著冰品甜點，消磨優閒的下午。

南埕衖事內部也採用了許多具有台灣味的經典元素，像是鐵花窗、泥牆，還有藤編製品，同時建物設計與空間動線規劃又具備現代風格，兩者很好的相容，也帶來非常有趣的體驗。黃偉哲也難得放慢腳步，仔細走逛店內每一個樓層空間，體驗建築動線設計帶來的參觀樂趣。

「南埕衖事 Tainan Lòng Story」位於台南中西區，鄰近孔廟商圈、海安路商圈，周邊景點包括南美館2館、國立台灣文學館等，非常適合納入台南市區行程景點，除了建物及內部空間值得一看，還提供冰品、甜點以及特色伴手禮，為台南市區特色景點再添一筆。