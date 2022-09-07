▲狼師把女學生當性奴，台中教育局廣發2045封調查信回收結果曝。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者游瓊華／台中報導

台中房思琪案在教育圈掀起風暴，曾任明星國中校長的黃姓狼師涉25年前性侵案，性平會9月2日做出決議後給予黃師書面陳述意見的機會，今（7）日性平會再次召開議，因黃師無新證據足以影響調查結果，決議維持「解聘、永不錄用、沒有退休金」之懲處，但黃師仍有機會申覆。另教育局也發出2045封調查信，查其他可能遭狼手的受害女學生。

教育局強調，持續對黃師待過的學校發調查信，以找出其他潛在的受害者，截至7日中午發出調查信2045份，但媒體進一步詢問，目前已有多少學生回覆信件，教育局以「資料正在整理中」，不願意正面回應。

遭指控的黃姓教師在25年前擔任明星國中資優班導師時，涉嫌權勢性侵女學生，女學生受害時間長達4年多，狼師期間不斷威脅女學生不得分手或公開此事，否則將進行報復。台中市性平會日前予以黃師重懲，包括解聘、永不錄用、千萬退休金飛了，但人本基金會透露，「狼師仍有申覆機會，此外，另外一名女學生的分案到至今都還在該明星國中，台中市教育局還沒併案調查。」

律師余昇峯也解釋，該懲處並非完全定案，當事人可依《性平法》規定，以書面具明理由向學校或主管機關申復，接下來還有依《教師法》申訴及打行政訴訟官司等管道，另可依《訴願法》向上級機關提出訴願。