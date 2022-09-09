全球重視韌性供應鏈　長大博士班邀請王正坤醫師開課指導

▲供應鏈管理成為近年顯學，長榮大學企管博士班順應世界潮流，邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，開課指導博士學生如何管理供應鏈，如何提高韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

供應鏈管理成為近年顯學，長榮大學企管博士班順應世界潮流，邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，開課指導博士學生如何管理供應鏈，如何提高韌性，如何讓供應鏈在長期經營與突發危機當中，仍然不會斷鏈，維持供應鏈的穩定。

王正坤醫師本身是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團總裁，於長榮大學博士班授課供應鏈管理與品牌管理，於成功大學碩士班授課連鎖經營，於成功大學醫學系授課美容醫學。

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王正坤醫師說，全球供應鏈危機成為重要議題，經過新冠肺炎衝擊，加上俄羅斯入侵烏克蘭，各種貨品短缺與漲價，造成全球供應鏈巨大震盪。面對供應鏈問題，經濟部與美國在台協會經常舉辦「韌性供應鏈研討會」，企圖提升全球供應鏈韌性。

王正坤醫師說，擁有良好供應鏈的管理能力，可以幫助企業增加更多營收，藝群醫學美容集團運用供應鏈管理技術來開設連鎖診所，在疫情期間，逆勢展店到10家藝群診所，目前在台北有3家診所，台中有2家診所，台南有4家診所，高雄有1家診所。當看到疫情爆發，全球貨運塞港，運費大漲，就提前知道未來有很多供應鏈都會斷鏈，可能會買不到藥物與雷射儀器，因此超前部署，馬上要求各部門提高3倍採購費用，把安全庫存從2個月拉高到6個月以上。

王正坤醫師表示，2020年COVID-19新冠肺炎疫情大爆發，大量工人染疫，很多國家鎖國，工廠停工，造成很多原物料與產品無法運送。美國碼頭工人與卡車司機染疫或罷工，美國港口的貨櫃堆積如山，貨櫃船無法靠岸卸貨，造成塞港亂象，無法順利運輸貨物，造成物資短缺與漲價現象。

2022年，俄羅斯入侵烏克蘭，又再次造成全球糧食供應鏈斷鏈，糧食短缺與漲價。當晶片短缺時，全球汽車大廠無法製造汽車，各國商會向台灣政府陳情，希望台積電能夠排出生產線來生產汽車晶片，以協助各國車廠度過難關。疫情與戰爭都會讓供應鏈斷鏈，因此美國政府聯合印太地區國家(印度洋與太平洋地區)，提出韌性供應鏈倡議，維持供應鏈穩定，想辦法分散供應鏈中斷的風險。美國為了避免晶片短缺，也通過520億美元的「晶片法案」，企圖吸引晶圓廠到美國設廠，讓晶片直接在美國本土製造，避免供應鏈斷鏈的風險。

長榮大學企管博士班的供應鏈管理課程，師生上課互動熱絡，王正坤老師提供打造韌性供應鏈的對策，包括把供應鏈的鏈狀結構，打造為網狀結構，把供應鏈的長鏈變成短鏈，發揮在地製造的優勢，建立多元思維與創意思考，採用數位科技當作管理工具，提升供應鏈能見度，增加供應鏈敏捷性，分散供應鏈的風險，進行風險規避等措施。