中秋動手做烤肉捲「3料2醬隨意搭」！3招輕鬆上桌　怎麼捲都好吃

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記者施怡妏／綜合報導

中秋節就是烤肉的季節，不少人會趁這時候，相約三五好友一起宅在家烤肉歡聚，吃膩了單調的肉片嗎？《168懶人料理》新一集教大家做烤肉捲，搭配照燒醬以及烤肉醬，一次享受兩種口味，想吃什麼就捲什麼，可以煎可以烤，製作方法超簡單，快點一起來學學，替晚上的烤肉加入新菜色！

食材：

1. 梅花肉片 2盒

2. 蔥 4-5枝

3. 秋葵 6根

4. 金針菇 半包

5. 辣椒 1-2根

照燒醬作法：

日式醬油3大匙

清酒 1-2大匙

味醂 1大匙

薑泥 少許

水 2-3大匙

（嗜甜口的，可加點糖）

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烤肉醬作法：

甘口黃金燒肉醬 2-3大匙

（口味偏淡的朋友，可以加點水稀釋）

▲想吃什麼就捲什麼。（圖／168懶人料理提供）

作法：

1. 秋葵洗淨，水開後加少許鹽及油，汆燙1分鐘，撈出過涼開水後，晾乾。青蔥洗淨切段，金針菇去頭。

2. 梅花肉片攤平後，捲上青蔥、秋葵及金針菇。

3 熱鍋少許油，放入肉捲，中小火煎至兩面金黃，加上醬汁，中間記得翻個面，煮至稍微收汁即可。嗜辣可以加點辣椒。

小Tips：

1. 肉品我選梅花肉，油脂比五花肉少些，喜歡五花肉的，鍋內就不用放油了。

2. 醬汁請自行依口味調整，或是選用市售的醬汁，影片用的是黃金燒肉醬，前兩天買了一瓶秘傳燒肉醬，中秋來試試。

3. 很多朋友都不喜歡秋葵…燒肉捲的食材可以自行變化，玉米筍、蘆筍、杏鮑菇、甜椒甚麼的都可以。

▼兩種調味一次享受。（圖／168懶人料理提供）

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