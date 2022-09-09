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看見路平！　一次性完成南138線、南168線、南177線道路改善工程

▲台南市政府今年一次性完成新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168、南177線等路平工程，整體環境平坦、舒暢，煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府今年一次性完成新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168、南177線等路平工程，整體環境平坦、舒暢，煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府今年一次性完成新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168、南177線等路平工程，道路與路樹竄根問題一併改善，整體環境平坦、舒暢，煥然一新。

為提供民眾平坦安全的道路，台南市長黃偉哲要求一條一條地的做「路平」，但市府預算有限，積極爭取中央經費挹注，2021年爭取到中央前瞻計畫經費約3585萬元。

▲台南市政府今年一次性完成新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168、南177線等路平工程，整體環境平坦、舒暢，煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局說明表示，各線主要道路大型車輛出入頻繁，長期重壓之下導致路面基底不平整，為加速提升用路人行車安全及環境舒適，在市府經費有限情況下，積極爭取到中央前瞻計畫經費約3585萬元，加上地方配合款787萬元，總經費約4372萬元進行改善。

這次工程一次性針對南138線、南168線、南177線三條道路全面進行改善；其中，南168線、南177線執行路平道路改善，工程包括底層改善、路面高程調整平順、銑刨重鋪、標線更新等，同時要求各管線單位配合將人手孔一併下地共233座，改善總長度約7,336公尺。

▲台南市政府今年一次性完成新化區、新市區東西向主要道路南138線、南168、南177線等路平工程，整體環境平坦、舒暢，煥然一新。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，南138線、南177線都出現路樹竄根，造成路面突起問題，長度約3,910公尺，工程重新整理樹穴，恢復道路平坦，美化環境。工期120天，今已完成改善工程，大大提升用路人行車平坦舒適，並提供完善安全的行車環境，讓民眾看到路平及景觀美化的改變。

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