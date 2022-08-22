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爭取中央補助經費2360萬　改善台南路口安全

▲台南市交通局爭取到2360萬，共計改善31個路口，以保障用路人路口行車及行走安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局爭取到2360萬，共計改善31個路口，以保障用路人路口行車及行走安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為改善台南市路口安全，交通局積極向內政部及交通部公路總局爭取經費，已爭取到2360萬，共計改善31個路口，以保障用路人路口行車及行走安全。

▲台南市交通局爭取到2360萬，共計改善31個路口，以保障用路人路口行車及行走安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視市民交通安全議題，指示交通局針對易肇事路口利用交通工程改善的手段，同時達到人本交通安全及紓解道路壅塞問題，以往交通部公路總局及內政部營建署的前瞻計畫的經費補助內容為全路段，現增加補助各縣市單一路口的交通改善經費，交通局針對各路口進行事故分析後，積極爭取改善經費，透過車道佈設重新規劃、交通標誌標線號誌等交通工程方式進行改善，打造路口安全交通環境。

交通局長王銘德說，交通局已透過交通部公路總局「前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫（公路系統）」2021年完成柳營區等2路段公路系統路口安全改善外，2022年更針對七股區市道176線、安定區市道178線及善化區區道南122線等3案提報獲核定，目前執行中。

▲台南市交通局爭取到2360萬，共計改善31個路口，以保障用路人路口行車及行走安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除公路系統改善外，交通局亦向內政部營建署「提升道路品質計畫2.0」市區道路危險路口改善計畫提報東區東門路、林森路路口改善計畫，除了基本的交通工程改善，亦有車道配置規劃、友善人本環境及相關交通工程設施改善，可以更符合用路人的需求。

交通管制科長方川和表示，這次東門路與林森路口改善包含林森路南往北方向新設左轉專用車道、分隔島上相關設施遷移及整併、道路線型修正、行穿線位置調整及西南側增設行人庇護島等，並於增設左轉專用車道後將該路口改為左轉專用時相，此次改善工程可大幅減少側撞問題及提高紓解率，減少道路壅塞程度，同時兼顧行車順暢及行人安全，讓用路人更能安心行駛或行走於道路上。

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