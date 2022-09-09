伊莉莎白二世超仙黑袍登《時代》最新封面！　多國領袖回應曝

記者崔子柔／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II），8日於當地晚間6時許駕崩，享耆壽96歲，她是英國歷史上在位時間最長的君王，先後經歷過15任英國首相。查爾斯王子（Prince Charles）繼位後，成為英國國王。美國《時代雜誌》公開新一期雜誌封面，將選用伊莉莎白二世的照片來紀念。

《時代雜誌》今在官方臉書粉專PO出下一期的封面，照片中的伊莉莎白二世還是整頭黑髮，戴著招牌大珍珠耳環，身穿一件有金釦裝飾的全黑長袍，微笑看向遠方。

伊莉莎白二世過世消息曝光後，多國領袖也對此哀悼。英國前首相強生（Boris Johnson）表示，這是英國最悲傷的一天，每個人心裡都對女王去世感到痛苦，一種深深的、個人的失落感，比想像中還要強烈。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）指出，女王用一生奉獻和服務，我代表蘇格蘭人民向國王和王室表是最深的哀悼。威爾斯首席部長德雷克福特（Mark Drakeford）說，我們在位時間最長的君主，她堅定地維護著英國君主制的價值觀和傳統。

▲伊莉莎白女王二世。（圖／路透社）



美國第一夫人吉兒（Jill Biden）則聲明表示，伊莉莎白二世定義了一個時代，深化英美之間的基石，她是第一個讓全世界的人都感受到連結的英國君主，不論她在廣播中對英國的孩子們講話，還是在手機上看著她的聖誕演講或白金禧年，而她將一生都用來服務和奉獻。

加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）指出，伊莉莎白二世算是加拿大一半的女王，她對加拿大人有深刻又持久的愛和感情，我們成長為今天這個多元樂觀、負責任又非凡的國家，是她用力量和智慧為我們所有人服務了70年。

歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）表示，伊莉莎白二世用她的服務和承諾，像我們展示了在現代世界中保持價值觀的重要性。法國總統馬克宏則在推特上發了一張女王的相片，並說「伊莉莎白二世女王陛下70多年來體現了英國國家的連續和統一」，「她是法國的朋友，一位善良的女王，給她的國家和她的世代留下了深刻的印象」。

▲伊莉莎白二世過世。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏克蘭對這不可挽回的損失向王室、整個英國和英聯邦哀悼。荷蘭呂特（Mark Rutte）在聲明中提到，女王在這段異常漫長的統治期間裡，她是國家和世界的平靜和穩定的燈塔，即使在歷史上最大的動盪時刻。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，伊莉莎白二世是我們時代的堅定支持者，她為她的國家和人民提供了鼓舞人心的領導力。

英足球超級聯賽在阿森纳對蘇黎世賽前，放出女王照片默哀片刻。曼徹斯特聯足球俱樂部宣布將在和皇家社會的比賽前佩帶黑色臂章並默哀一分鐘。