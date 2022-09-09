英國進入哀悼期！女王逝世「10天計畫」啟動　將開放瞻仰遺容3天

▲ 女王伊莉莎白二世是英國史上在位最久的君主。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日傳出因身體不適接受醫療監督，子孫紛紛趕到病床前陪伴，白金漢宮當晚宣布女王駕崩，享耆壽96歲。英國及大英國協進入為期10天的哀悼期，王室公布女王國葬規劃，在女王過世後馬上繼位的查爾斯王子也將展開全國巡訪，以下為未來10天內每日規劃。

●女王去世後第1天

包含政府高階官員在內的登基會議（Accession Council）將在詹姆斯宮正式宣布繼位者查爾斯王子登基，首相特拉斯（Liz Truss）及內閣會見新國王。

女王靈柩這天會以王室專用列車從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡運往103英里外的愛丁堡，停靈荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。

●第2天

女王以專用列車或飛機移靈倫敦白金漢宮，設置於「寶座室」（Throne Room）。

●第3天

查爾斯國王將展開巡訪4個構成國的行程，首先前往蘇格蘭國會，屆時首相將發表悼詞。

●第4天

查爾斯國王將抵達北愛爾蘭聆聽悼詞，倫敦則預演將女王從白金漢宮移靈西敏宮的送葬動線。

●第5天

女王靈柩離開白金漢宮，運往西敏宮。

●第6天

女王停靈西敏宮3日至第9天，每天開放民眾瞻仰遺容23小時。

●第7天

查爾斯國王飛往巡訪最後一站威爾斯。

●第10天

舉行女王葬禮，這天也是全國哀悼日，但官方未定為公休日（bank holiday）。國葬在西敏寺舉行，英國全境正午12時默哀2分鐘。下葬儀式在溫莎堡聖喬治禮拜堂舉行，女王將安葬喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel），長眠於父親喬治六世及去年4月去世的菲利普親王（Prince Philip）身旁。

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