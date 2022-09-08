等解封就衝了！這1國買最頂iPhone 14　價差「賺1張來回機票」

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果秋季發表會發布了iPhone 14全系列，入手價2萬7900元起，但有網友整理出台港美日的iPhone 14系列價格，發現不管哪種機型或容量，相比起來，台灣的價格都是最貴的。不過，眼見各國陸續解封，就有人認為，出國玩一趟兼買一支iPhone回來，不失為一個好辦法，但到哪一國買會比較划算呢？

▲蘋果發布iPhone 14全系列。（圖／路透）

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本站稍早報導《iPhone 14全系列「台港美日售價」曝！一比全愣了：台灣都最貴》，不管是iPhone 14‌、iPhone 14‌ Plus、iPhone 14 Pro‌或iPhone 14 Pro‌ Max，將台港日美的價格比一比，會發現在台灣買都最貴。隨著各國入境規定逐漸放寬，出國買新機也成為一個選項，以鄰近國家來說，可以考慮到日本、韓國或泰國購買，當地iPhone 14的價格如下（皆以新台幣為單位，並以8日匯率做粗略換算）：

從圖表可以發現，日本因日圓來到24年低點，換算成台幣後，大致上都比台灣少了約2～4千元。其中，如果一次衝頂帶回1TB的iPhone 14 Pro Max，台灣售價是56400元，日本價格則是51338元，便宜了約5千元，已經可以買一張來回廉航機票。

要注意的是，日本從今年6月起，取消了外國遊客在Apple Store直營店的免稅制度，但整體比較起來，就算日本無法免稅，仍是最值得殺去買iPhone 14的國家。另外，因為iPhone採「地區保」，在日本購買的iPhone，是無法在台灣直營店享有保固的。至於買日本手機，很多人會擔心拍照強制配快門聲的部分，但其實帶回台灣使用，因為已經離開當地，所以只要開啟靜音模式，就不會有快門聲。