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公車來了！BUS未來站展覽開幕　徐榛蔚：年底璔400座智慧站牌

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022「公車來了」花蓮公車主題展覽，9月8日在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展！當日下午3點同場加映全台首創的公車主題市集，花蓮鄉親當天滙集一同參觀別具意義的盛大活動。

展覽開幕式於下午4點舉行，縣長徐榛蔚特別偕同縣府一級局處首長前往舉行開幕式，也特別邀請花蓮縣議員、鄉鎮公所及市區客運委員們共襄盛舉。

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚偕同縣府一級局處首長前往舉行開幕式。

徐榛蔚現場還頒發獎狀給「後山小日子」得獎民眾，現場熱鬧溫馨，並且在現場特別背起花蓮公車識別意象設計品「Hibus」輕旅行包，走上公車詳細觀賞展覽中花蓮公車從站牌到客運車身的各種演進，隨著展覽的呈現，帶著民眾隨花蓮公車，從現在走向未來！

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮的公車，一直是花蓮鄉親們生活中不可缺少的重要運輸工具，也是邁向城市發展的重要脈絡。花蓮縣政府自從2017年成立交通科以來，從2家客運業者到9家客運業者，市區客運路線從4條路線到至多10條路線，從沒有智慧站牌到以花蓮人文地景智慧站牌獲邀至國際ITS運輸大展發表，讓花蓮的公共運輸站上世界舞台。自2019年的13座智慧站牌坐落花蓮市區，2020年13座地景剪影智慧站牌座落中南區13鄉鎮，今年年底花蓮縣政府以更高的視野，以「太陽的故鄉」表達花蓮城市意象建置400座智慧站牌。短短幾年，花蓮縣政府不斷的爭取各項經費，點線面的從基礎建置到智慧升級的建構花蓮公共運輸網絡。

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚走上公車詳細觀賞展覽中花蓮公車從站牌到客運車身的各種演進。

本次BUS未來站展覽為「公車來了」系列主題的首展，策展者田品商店Lulu特別以「靜態的公車，流動著公車動態的風景」呈現BUS未來站展覽意象，透過手繪細緻的策展方式，讓民眾在交通美學的表達中，簡單易懂的認識行駛在路上的各家客運公司，不同時期公車站牌的演進，從傳統到智慧的各項進步，更加瞭解我們花蓮公車發展歷程的成長，帶著大家一起回味過去、認識現在及走向未來；公車展覽還特別以只有搭乘公車才能看到的沿途風景照片，讓參展民眾在靜態的公車上感受到搭乘公車時流動的悠閒慵懶。由於公車內裝的空間有限，策展人特別將內容以聚焦放大鏡的角度，讓民眾一上公車，便可透過展覽中的每一個區塊，感覺走上花蓮的公車就能從現在走向未來。

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，BUS未來站同時也展出了「公車來了」後山公車小日子的徵文活動得獎作品，在公車有限空間裡，將作品呈現在公車座位椅背，讓每位參展民眾走上公車，坐在位置上，就能找到這些與公車深深連結的生活及生命的故事；這些作品講述了搭乘花蓮公車的每一刻故事與心情，閱讀同時也帶動民眾自己跟花蓮公車的種種回憶。同時，展覽現場也設計了與民眾互動的小遊戲，民眾簡單掃QRCode填寫對花蓮公車未來的期待，就能得到「公車來了」的紙膠帶周邊設計品。只送不賣，活動限定！

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚變身巴士駕駛。

即日起到9日下午3點至9點還特別加場全台首創的公車主題市集，所有攤商都是花蓮精選的人氣店家，BUS未來站於9月8日展出至9月22日止，接著於9月29日至10月13日在東大門石來運轉旁停車場將繼續舉辦「公車來了」懷舊展，珍貴的花蓮公車史帶著民眾走入時光隧道。精彩活動不只如此，9月8日至10月10日起「公車拍手線上抽獎活動 」持續熱烈舉行，參展民眾只要將BUS未來站及懷舊站展覽中的特色公車拍照上傳，tag一位好友並公開分享，就能參加線上抽獎。

▲花蓮公車主題展覽在花蓮火車站「前站廣場」盛大開展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚現場頒發獎狀給「後山小日子」得獎民眾，現場熱鬧溫馨。

10月11日下午14:00在線上抽出30位幸運觀眾，每人可獲得價值3000元的公車來了限量設計福袋！詳情可至臉書「花蓮交通e點通」粉絲團查詢，請民眾隨時關注，留意好消息喔！

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