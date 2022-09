再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

▲英國女王伊麗莎白二世36年前曾寫下一封信,內容至今未曾公開,且她在信封上署名要求等到2085年才能拆信。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)於當地時間8日辭世,舉國哀悼。然而,女王生前曾寫下一封親筆信,至今已經封存在澳洲一個保險庫中將近36年,內容極為神秘,連私人幕僚也不知道信上寫了什麼。而且女王在信封上嚴格寫明,要等到西元2085年,也就是63年後才能打開。

據英媒「LadBible」報導,已故的英國女王於1986年11月在前往澳洲進行國是訪問時曾寫下一封要給雪梨人民的親筆信,這封信被秘密保存在雪梨市中心的19世紀歷史建築「維多利亞女王大廈」(Queen Victoria Building)保險庫中,至今已存放將近36年。這處建築於1898年首度開放,並以維多利亞女王為命名,紀念她登基60年的鑽禧周年紀念。

