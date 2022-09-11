再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

▲英國女王伊麗莎白二世36年前曾寫下一封信，內容至今未曾公開，且她在信封上署名要求等到2085年才能拆信。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間8日辭世，舉國哀悼。然而，女王生前曾寫下一封親筆信，至今已經封存在澳洲一個保險庫中將近36年，內容極為神秘，連私人幕僚也不知道信上寫了什麼。而且女王在信封上嚴格寫明，要等到西元2085年，也就是63年後才能打開。

據英媒「LadBible」報導，已故的英國女王於1986年11月在前往澳洲進行國是訪問時曾寫下一封要給雪梨人民的親筆信，這封信被秘密保存在雪梨市中心的19世紀歷史建築「維多利亞女王大廈」（Queen Victoria Building）保險庫中，至今已存放將近36年。這處建築於1898年首度開放，並以維多利亞女王為命名，紀念她登基60年的鑽禧周年紀念。

A handwritten message by Queen Elizabeth II for the citizens of Sydney lies hidden inside one of the city's most iconic buildings.The QVB in Sydney's CBD, holds a time capsule with a secretive letter from Her Majesty with instructions not to be opened until 2085. pic.twitter.com/JQIEulY8fl — Senake Rajapakse (@SenakeRajapakse) September 10, 2022

報導稱，信封正面的嚴格說明，註記了啟封的時間，還有女王親筆署名要給澳洲雪梨市長，「問候祝願，請您在西元2085年選定一個合適的日子，打開這個信封，向雪梨市民轉達我對他們的口信。」然而，信件內容相當神秘，就連女王的私人幕僚也不知道信中寫了什麼，只能再等63年拆封時才得以知曉。

▲英國女王署名表示要雪梨市長向人民代為傳達她的口信。圖為女王2015年10月15日在英國薩里大學（The University of Surrey）新成立的獸醫學院留下簽名紀念。（圖／路透）

報導補充，英國王室領袖仍是澳洲的國家元首，剛登基的查爾斯國王在澳洲代表是澳洲總督大衛•赫利（David Hurley）。澳洲1999年曾針對是否與英國王室脫鉤、實施完全共和制舉行了公投，當時有54%的選民反對改變政治體制，希望時任女王伊麗莎白二世繼續擔任國家元首。女王在位期間共訪問澳洲16次，她成為女王2年後就在1954年首度訪澳，成為第一位踏上澳洲土地的在位君主。

▲英國女王2000年3月22日訪問澳洲時，接受當地民眾熱情獻花。（圖／達志影像）

此外，其他王室成員對澳洲也不算陌生。今年早些時候，安妮長公主和丈夫海軍中將提摩西•勞倫斯（Timothy Laurence）爵士就曾訪問澳洲，她主持了第200屆雪梨皇家復活節展覽會（Sydney Royal Easter Show），1970年她就曾和女王、父親和哥哥查爾斯一起主持。而威廉王子和妻子凱特2020年曾預計訪問澳洲，卻因新冠疫情大流行而未能成行。

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