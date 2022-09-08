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中秋最對味！新北八里文旦甜美多汁　三代柚農張智凱奪雙冠

▲新北八里文旦甜美多汁 三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供）

▲新北八里文旦甜美多汁，三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會於日前舉辦111年文旦柚果品評鑑，由八里區紅秋果園張智凱拿下特等獎殊榮。市長侯友宜7日上午於市政會議頒獎，勉勵農友在管理技術上的用心。現在正值文旦柚產季，中秋節前至八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚，即享有買1箱即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒三重優惠。

農業局表示，今年共有10個區的柚農參與評鑑比賽，由各產區選出柚農代表參賽，共33位代表選手；本次評鑑委請桃園區農業改良場、瑠公基金會、台灣大學園藝系進行評鑑，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共 5 個項目評定，由評分最高分者獲得特等獎。

▲新北八里文旦甜美多汁 三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供）

▲紅秋果園張智凱今年榮獲新北柚王，父親張讚群也獲得八里區評鑑冠軍。

評審一致認為，今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足，果肉富彈性，柚香濃郁，建議大家在購買時，可以挑選果皮光澤、油胞細緻、果形呈紡錘狀、拿起來帶有扎實感的果實；今年由八里區柚農紅秋果園張智凱拿下特等獎及淡水區柚農柯進益則獲「甜柚王」殊榮，甜度高達14.5度。

侯友宜表示，今年陽光充足，新北市文旦柚生長狀況良好，果肉富彈性，柚香濃郁；文旦柚為新北市重要的農特產品，為提升本市文旦柚果農栽培技術，每年新北市農會於產季辦理新北市文旦柚果品評鑑，今年邁入第24年，其中八里區就獲得18次特等獎，可見八里區文旦柚品質相當好。

▲新北八里文旦甜美多汁 三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供）

▲八里三代「紅秋果園」父親張讚群（右）與兒子張智凱（左）奪雙冠。

在各評比項目表現優秀的紅秋果園張智凱，除拿下今年新北柚王外，父親張讚群也獲得八里區評鑑冠軍。身為紅秋果園第三代的張智凱表示，從小跟在爺爺及父親旁學習種植文旦柚，能獲得特等獎是果園的榮耀。

父親張讚群也是從小學習種植文旦柚，從2009年接手「紅秋觀光果園」後開始進行調整與改良，並將園區的250棵果樹進行編號，透過編號方便進行記錄與管理。張讚群表示，今年因為疫情的關係，從種植、採收到包裝全部自己來，在整個過程中下足苦工，另外果園因面向淡水河出海口，加上位於排水良好的山坡地及西曬程度佳，日光充足，口感特別甜美多汁。得天獨厚的地理位置加上自己跟兒子的精心照料下，才能奪下雙冠王。

▲新北八里文旦甜美多汁 三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供）

▲今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足，果肉富彈性，柚香濃郁。

農業局表示，中秋節將至，於八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚即享有買1箱即免運、消費滿千贈百及滿萬送心型柚禮盒三重優惠，建議文旦柚買回家後在陰涼通風處放置5-7天，等文旦柚「辭水」後，果肉質地會變得柔軟細緻，吃起來風味更佳；購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購。

▲新北八里文旦甜美多汁 三代柚農張智凱奪雙冠。（圖／新北市農業局提供）

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