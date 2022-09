▲袁國勇。(圖/取自香港大學官網)



記者蔡紹堅/綜合報導

香港確診病例近期又大幅增加,連香港知名抗疫專家袁國勇也傳出確診。根據港媒報導,袁國勇已證實自己確診,目前沒有症狀,正在家中隔離。

袁國勇回覆媒體時表示,自己沒有出現症狀,已經按照政府的防疫指引在家中隔離。他還說,「3年來可以放假也是好的,感謝大家關心。」

袁國勇是香港最知名的抗疫專家,也是香港政府專家顧問、香港大學微生物學系的講座教授,他曾多次協助香港政府抗疫,也是2003年SARS疫情期間,全球第一個確認SARS是由冠狀病毒造成的學者,並提出病毒可能源自於果子狸等動物。

袁國勇的研究領域集中在新發傳染病的新型病原體,他已經發表了超過700篇論文,論文被引用超過25000次,根據是世界ISI科學指數,他屬於世界被引用最多的1%科學家之一,論文發表在包括Lancet,New England Journal of Medicine, Journal of Virology and PNAS 等重要國際期刊。