虎尾魅力商圈暖贈秋禮　感謝若瑟醫護佳節堅守崗位護鄉親

▲為感謝中秋佳節期間，選擇堅守崗位、守護病人的所有醫院工作同仁，虎尾魅力商圈準備社區中幾家非常有特色的店家糕點禮品來慰勞辛苦抗疫的醫護人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾魅力商圈在社區友好、公益關懷活動的辦理及投入不遺餘力，今(7)日由理事長黃瀚緯帶領理監事、會員代表至天主教若瑟醫院，捐贈中秋禮盒給醫護同仁，感謝值班療專業人員在中秋佳節無法同家人團聚，留守崗位無私奉獻與付出，活動由若瑟醫院李聰明院長代表接受並回贈感謝狀以表謝意。

為感謝在中秋佳節期間，選擇堅守崗位、守護病人的所有若瑟醫院人員，虎尾魅力商圈黃瀚緯理事長會員、幹部們特別準備社區中幾家非常有特色的店家糕點禮品來慰勞辛苦抗疫的醫護，讓第一線醫護人員感受來自虎尾在地商家的愛與感謝，以實際行動力挺。

虎尾魅力商圈理事長黃瀚緯表示，非常感謝這近三年疫情期間，所有醫護人員的辛勞，在中秋佳節仍然無法返家過節、留院守護虎尾鄉親。在商圈的夥伴願意相挺下成就這項有意義的事，魅力商圈成立至今近13 年，夥伴共同為虎尾地區提供高品質、有特色的服務，雖面對疫情衝擊，但在還有能力的情況下，代表虎尾所有商家來感謝留守崗位值班醫療專業人員。

天主教若瑟醫院院長李聰明表示，自疫情爆發以來，也有許多民眾捐贈各項物資，這些對於若瑟醫院同仁們來說是莫大的鼓勵與關懷；當前新冠肺炎疫情仍為嚴峻，Omicron 亞型變異株 BA.5 逐漸成為國內主流株，約占所有確診案例的 40%，故 在醫院的防疫措施仍舊需上緊發條，不能有所疏失失；而防疫工作人人有責，希望民眾持續配合各項防疫管制，守護彼此健康，若瑟醫院也將秉持「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，持續的守護雲林鄉親，成為雲林人的近人。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►民眾黨參選人一早路口站崗問好 驚見山大王搖擺「上線」覓食

►在地老化+在地安養 劉建國提「醫護樂活12帖處方」

►雲林監獄睦鄰 收容人送親製月餅...助貧困里民度佳節

►「雲林聲暉」樂園遊今圓夢 劍湖山加碼中秋連假捐發票做公益

►蠟筆下的絢麗世界 《一瞬之光−蘇慧棉創作個展》在螺陽