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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸媒體荊楚行邁入16年　走訪宜昌三峽大壩、保護大長江計畫

▲▼ 湖北,宜昌,三峽人家,西陵峽 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北宜昌長江西陵峽段 ，水質清澈。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖北宜昌報導

第十六屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動從2日到7日在湖北宜昌完美落幕，這次兩岸近20名新聞媒體記者參與，聚焦三峽大壩水利工程、長江大保護、鄉村振興、自然人文等主題。除了三峽壯闊美景，「長江十年禁魚計畫」實行兩年多下來，水清魚群聚的初步復育景象，讓外界印象深刻。

湖北是楚文化的發祥地，歷史文化積澱豐厚，人文景觀豐富多彩。宜昌歷史悠久，巴楚文化源遠流長，是世界歷史文化名人屈原、王昭君的故鄉。湖北也是少數民族集中地區，土家族、苗族等民族風情濃郁，保留許多原生態風光。

▲▼ ▲▼湖北,宜昌,三峽,缺水 ,三峽大壩,五級船閘。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北宜昌三峽大壩。（圖／記者任以芳攝）

七天的荊楚之旅，深度聚焦被譽為「世界水電之都」的宜昌，海峽兩岸記者團深度走訪長江三峽水利樞紐工程、三峽台商工業園、興發集團研發中心。聚焦宜昌開展長江大保護初步成果，深度探訪台資企業與宜昌經濟社會的融合發展情況。

其中，宜昌是三峽水利樞紐工程、葛洲壩兩大水利工程所在地，擁有特殊資源。即使今年大陸氣候反常，各地出現旱災、缺水缺電，長江水位明顯下降，有水壩的調節平衡，水力發電不受影響，宜昌的重工業賴以正常運作，雄厚的電力資源讓當地台資、陸資受惠不少。

在歷史人文方面採訪團走訪海峽兩岸交流基地—屈原故鄉文化園、歸州鎮萬古寺村，知名景區三峽人家、西陵峽。鄉村振興方面昭君故里、太平溪鎮許家冲村、鄭家榜村、全扶山村等地，透過對宜昌市的深入採訪交流，湖北西部地區的發展變化。

▼ 湖北宜昌長江流域支流清江段 ，實行大長江保護計畫，復育有成。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北,宜昌,三峽,清江 ,土家族 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 湖北,宜昌,三峽,清江 ,土家族 。（圖／記者任以芳攝）

▲湖北少數民族土家族。（圖／記者任以芳攝）

本屆活動由湖北省台辦主辦、宜昌市台辦承辦的第十六屆「海峽兩岸媒體荊楚行」活動啟動，來自兩岸媒體的10多家新聞媒體、近20名記者、自媒體在湖北省宜昌市開展7天參訪，聚焦長江大保護、鄉村振興、自然人文等主題進行集中採訪報導。

據悉，「海峽兩岸媒體荊楚行」活動至今已成功舉辦16屆，主要促進兩岸深度交流，不管是歷史人文、觀光商機、台商經貿往來動向等，希望讓更多台灣民眾了解湖北各地最新發展。

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