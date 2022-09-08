習近平見不見方濟各引關注　外交部：溝通管道順暢「持續深化邦誼」

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統陳建仁以總統特使身分訪問友邦梵蒂岡，並於4日會晤教宗，同日教廷媒體《梵蒂岡新聞網》報導證實由教廷派往中國的代表團剛返回羅馬，教廷與中國的臨時協議將會續約。對於教宗方濟各（Pope Francis）是否可能在出訪哈薩克時與中國國家主席習近平會晤，外交部發言人歐江安8日重申，我方與教廷溝通管道暢通，將持續保持聯繫並同時密切關注相關情勢發展。

歐江安今天上午在外交部例行記者會說明，台梵邦誼密切友好，各項溝通管道順暢，今年1月總統蔡英文致函響應教宗新年世界和平日文告，獲教廷表達肯定；3月蔡祝賀教宗就職九週年紀念，也獲教宗復謝並為蔡英文及台灣人民祈福；陳建仁 9月4日以總統特使身分出席教宗親自主持的先教宗若望保祿一世（John Paul I）榮列真福品彌撒，在典禮前獲教宗接見，除向教宗轉達蔡英文問候，並請教宗為台灣人民祈禱，獲教宗親切回應並邀請台灣一起為世界和平祈禱，上述發展均彰顯台灣與教廷的友好情誼。

歐江安表示，外交部向來高度關注中國國家領導人與我國友邦高層可能的會晤與互動情形，但不針對外界推測或未來假設先做回應，我方與教廷溝通管道暢通，將持續保持聯繫並同時密切關注相關情勢發展，即時因應妥處，台灣也將持續與教廷攜手努力，為全球宗教自由與人道關懷進行合作，持續深化台梵邦誼。