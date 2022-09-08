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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接待法國訪賓游錫堃提「再教育」爭議　盼民主國家加強合作

▲▼法國參議員參 訪團拜會立法 院 法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法國參議院訪團參觀立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發 （Cyril Pellevat）應我國政府邀請率團來台，8日上午參訪立法院，今年7月才訪問法國的立法院長游錫堃致詞時表示，台灣將與法國堅定站在一起，共同守護自由民主的普世價值及印太地區的和平與穩定；貝勒發則表示，台法有共同利益，隨著台海局勢發展，也可以有新的合作。

游錫堃致詞時說，法國非常關切太平洋地區的穩定與安全，在印太地區有逾百萬法國僑民及8千名駐軍，常派遣機艦巡弋，捍衛公海航行自由，是印太安全不可或缺的重要力量。他指出，法國是繼美國之後，第一個駁斥中國宣稱擁有台灣海峽主權、公開聲援台灣、重申印太航行自由的歐洲國家，台灣將與法國堅定站在一起，共同守護自由民主的普世價值及印太地區的和平與穩定。

另針對中國駐法大使盧沙野今年7月提出「再教育台灣人」的言論，游錫堃會中談及，需要被「再教育」的不是台灣人，而是盧沙野，近20年來中國以「天朝心態」進行「對外擴張、對內壓迫」，為了讓民主版圖不再繼續縮小，民主國家一定要加強合作，讓世界看清中共的本質。

貝勒發致詞時表示，非常高興能夠第三度來台參訪，這次來訪是在一個相當特殊的背景之下，要藉來訪表達對台灣的友情及支持，支持台灣的民主自由以及人權的價值，此外，他也關注台灣的國際參與議題，這也是為什麼今年5月法國參議院通過支持台灣參與國際組織的決議案，「我們有共同的利益，隨著現在台海發展的局勢，也可以有新的合作」，並可在新科技、半導體等領域合作，以及打擊假訊息等其他的合作。

此次訪團成員除貝勒發外，另包括外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、樂維（Pierre-Antoine Levi）及德維莎（Brigitte Devésa）共5位跨黨派議員。該訪團是繼2021年10月參議院訪團、12月國民議會訪團、本年6月參議院訪團後，1年內法國國會第四度組團訪台。

▲▼法國參議員參 訪團拜會立法 院 法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼法國參議員參 訪團拜會立法 院 法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼法國參議員參 訪團拜會立法 院 法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發。（圖／記者屠惠剛攝）

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