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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美跨黨國會議員「8＋8」閉門會議　美議員挺台：對台承諾可以更清晰

▲▼美國國會團訪立法院 情報暨特戰副主席墨菲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國跨黨國會議員訪團今天拜訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸情勢緊張之際，美國民主黨眾議員、軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）率團訪台，8日上午前往立法院，與跨黨派的外交及國防委員會立委進行閉門的「8＋8」座談。擔任召委的國民黨立委江啟臣會後受訪轉述，今天會中觸及台海情勢、台美軍事交流合作、「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）等議題，與會外賓也談及美國對台承諾可以更清晰等語。

此次共有8位美國聯邦眾議員來台，是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，成員除莫菲外，還包括聯邦眾議員法蘭克林（ScottFranklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）。訪團在今天上午與總統蔡英文見面後，中午轉往立法院與朝野立委座談。

江啟臣會後受訪轉述，今天美台國會議員進行「8＋8」座談，會談時間約40多分鐘，會中針對台海情勢、台美軍事交流合作、人委販運、能源等議題進行意見交換，也談及美國參議院將討論「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022）立法議題，並有與會者提出，台美經貿交流除了「台美21世紀貿易倡議」，亦應將台灣納入「印太經濟架構」一環。

江啟臣說，針對美國對於台海情勢應是「戰略模糊」或者「戰略清晰」，與會的台美國會議員分別表達不同意見，也有訪團成員具體談及，美國對台承諾可以更清晰，尤其在安全維護這塊。他說，樂見台美雙邊關係強化，並落實在具體政策上，讓人民感受到，並指期盼台美國會交流可以持續，他正面看待此事。

民進黨立委羅致政補充，美國跨黨派國會議員此時訪台，表達對台灣的支持，許多與會者都認為未來應該持續進行對話交流，日後也將有立院訪團赴美訪問，希望雙邊對話交流可以常態化。

▲▼美國國會團訪立法院 情報暨特戰副主席墨菲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼美國國會團訪立法院 情報暨特戰副主席墨菲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼美國國會團訪立法院 情報暨特戰副主席墨菲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼美國國會團訪立法院 情報暨特戰副主席墨菲。（圖／記者屠惠剛攝）

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