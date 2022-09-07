驚聲尖叫中　台南學童體驗地震搖滾三部曲

▲台南市消防局第一大隊關嶺分隊，7日上午10時30分，與仙草實小合作在關嶺分校辦理校園防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊關嶺分隊，7日上午10時30分，與仙草實小合作在關嶺分校辦理校園防災宣導，宣導項目為地震防災體驗、登山安全宣導、119報案APP、救援繩索架設體驗及救護急救包紮，以建立學童正確地震防護觀念與山域救援應變能力，讓防災知識從小扎根。

關嶺分隊駐地位於仙草實小關嶺分校校園內，由於所轄台南第一高峰大凍山為台灣小百岳之一，常吸引附近民眾至此登山步道健行，也時常造成民眾登山意外事故發生，當每次完成搜救任務，將救援繩索裝備擺設於廣場整理，時常吸引學童圍觀詢問。

為滿足學童對山域搜救的好奇心，響應7月21日市長黃偉哲宣布2022年擴大辦理「921國家防災日宣導」，建立市民正確防災觀念，以達全民防災減災目的。特別針對救援繩索介紹體驗、救護包紮及震動搖滾防震三部曲「趴下、掩護頭部、穩住」進行校園防災宣導。

活動中播放發生於2011年3月11日日本仙台空港機場地震實際影片，並DIY製作地震體驗平台，利用木板及角材製作平台，下方放置廢棄輪胎內胎固定，讓學童站立於體驗台上方觀看地震影片，仿效地震臨場感，讓學童驚叫聲中體驗地震的可怕，後續進行就地掩蔽和疏散路線演練的災害應變能力，落實防災演練。

市長黃偉哲說，每年9月21日為國家防災日，921當日上午9時21分手機將會收到CBS災害告警系統地震模擬演習簡訊，請市民勿驚慌，一起演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，也提醒家中平時應固定好家具，與家人做好家庭防災計畫，並準備符合需求的「緊急避難包」，以備地震災害來臨時，能有效降低傷亡，保護自己與家人生命安全，讓南市成為抗震防災全方位安全城市。



消防局長李明峯亦表示，每當有重大災害發生的時候，常會因為災區電話系統損壞或民眾關心家人互報平安的話務量過高，造成電話線路不通。內政部消防署為了讓每一個互報平安的訊息都能即時被傳達，建置了「1991報平安留言平台」，當災害發生時可善加利用。