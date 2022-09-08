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美國女主播來台尋根：我是雞蛋！　原因藏洋蔥

記者陳俊宏／綜合報導

好大的洋蔥！美國正妹主播Olivianna Calmes分享來台尋根的故事，「總有人問我『妳家在哪裡』？我總是不假思索地說『台灣』，我7歲就來台灣，前前後後在台待了6年，也算在台灣長大。」她表示，「我都覺得我自己是雞蛋，我知道這樣講很怪，外表是白的，然後裡面是台灣人。」

Olivianna接受《不要鬧工作室》訪問表示，她在美國伊利諾州當過主播和記者，接下來要搬去阿拉巴馬州的伯明罕從事一樣工作，「爸媽在我很小時帶我搬來台灣，所以我有念過台灣小學，後來回美國後，還是花好幾年慢慢學一點中文。」

▼Olivianna把台灣當自己的家。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Olivianna指出，在她高中時，爸媽又決定搬來台灣，他們是基督教的傳教士，「所以我又回來念書，但不是念台灣高中，而是美國高中。後來雖然回美國念大學，但對台灣總是念念不忘，每年都會回來。」

「因為我太常搬家，所以總有人問我『妳家在哪裡』？」Olivianna說，「我總是不假思索地說『台灣』，我7歲就來台灣，前前後後在台待了6年，也算是在台灣長大。」

Olivianna形容自己是「雞蛋」，「我知道這樣講很怪，外表是白的，然後裡面是台灣人，這就是我為什麼有機會就來台灣，就連美國大學放假的時候，來回到我的根，因為台灣就是讓我這麼開心。」

Olivianna大讚台灣除了讓人驚豔的文化，和超友善的台灣人之外，「我不想騙人，我無法抗拒台灣美食，所以在接下來的兩周，我誓言要每天喝珍奶、吃雞排，如果我變胖也無所謂。」

▲▼珍奶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲▼Olivianna要每天喝珍奶、吃雞排。（圖／記者許力方、陳俊宏攝）

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、雞排。（圖／負面新聞嚴禁使用／記者陳俊宏攝）

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