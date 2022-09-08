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漲基本工資232萬勞工受惠　勞動部：月薪3萬是目標

▲▼社會底層,疫情,社會角落,防疫破口,社會問題,強制安置,防疫死角,移工,外籍勞工,非法居留,幽靈人口,無家可歸,失聯,逃跑。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部表示，蔡政府連續7年調漲工資，月薪總調幅達31.9%，展現照顧勞工決心。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌8日主持行政院院會，聽取勞動部報告「調整基本工資」一案。為維持基層勞工的基本生活所需，同意核定本次基本工資調整方案，自2023年1月1日起，月薪調升至2萬6400元、時薪調升至176元，這將是蔡總統上任以來，連續第7年調漲基本工資，月薪總調幅達31.9%，時薪達46.7%。勞動部強調，「基本工資3萬元是政府努力的方向」，但也請勞方體諒這幾年碰上百年大疫，資方也面臨國際經濟情勢的壓力。

勞動部表示，基本工資審議委員會於1日通過基本工資調整案，月薪從現行2萬5250元調至2萬6400元，調升1150元，調幅約4.56%；時薪也由168元調至176元，調升8元。本次基本工資調升，總計約有超過232萬名勞工受惠；月薪部分，預估約有175萬名，時薪部分約有57萬名。

▼行政院會拍板勞動部提出的基本工資調漲案。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

▲▼行政院會拍板基本工資調漲案。（圖／行政院提供）

勞動部說明，歷來勞資對於基本工資的調整看法，本有各自立場，最終決定的調整幅度，不可能每一個人都滿意，但基本工資審議委員會的功能，就是積極整合各方意見，努力取得勞資雙方尚可接受的調整金額。

勞動部強調，今年民生物價上漲，對於民生必需品消費支出占比高的基層勞工來說，感受到極大的壓力。基本工資的目的，是為了保障基層勞工的生活，必需維持住基本生活的實質購買力。

勞動部指出，這3年來雖然面臨疫情，但是在國人的共同努力下，我國經濟呈現穩健成長，縱使未來經濟仍面臨諸多不確定性因素，但資方體認勞工是企業重要的資產，也願意將經濟成長的果實與勞工分享，勞資間「有分享，也有體諒」，政府非常感謝。

勞動部表示，本次基本工資的調整案，不僅是照顧基層勞工，保障其實質購買力的重要方案，也是經濟成長的果實由勞資共享、共榮、共好的具體實踐，實在難能可貴。

勞動部強調，「基本工資3萬元是政府努力的方向」，但也請勞方體諒這幾年碰上百年一遇的疫情，資方也面臨國際經濟情勢的壓力。在理想未達成前，政府仍會繼續努力，在務實中追求理想，持續為勞工權益打拚。該部將與經濟部儘快邀請工商團體一同討論基本工資配套措施，對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業，予以有效協助，並請相關部會密切監視國內物價變化，適時採取穩定物價措施。

▲▼行政院會拍板基本工資調漲案。（圖／行政院提供）

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