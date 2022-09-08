秋節查緝走私不鬆懈　海巡執行威力掃蕩保家園

▲海巡署第六巡防區指揮部統合海巡署南部分署第11岸巡隊、偵防分署北門查緝隊及台南查緝隊等單位，於9月5日起連續3天對轄屬岸際實施威力掃蕩任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為維護台南轄區海岸治安、防範不法份子及違禁品趁秋節前夕入境，海巡署第六巡防區指揮部統合海巡署南部分署第11岸巡隊、偵防分署北門查緝隊及台南查緝隊等單位，9月5日起連續3天實施威力掃蕩任務，並提高進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署維護海岸海域治安及杜絕新冠肺炎與非洲豬瘟入侵之決心。

中秋連假前夕，針對台南市將軍、北堤、安平及高雄市興達、蚵子寮等5個區域易犯罪死角進行查察，並對於突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港、雷達監控死角及重點海域等地點實施巡查，掃蕩區域南北總長93.6公里，同步提升港口安全檢查能量，以防範不法份子伺機從事非法行為，另為防範非洲豬瘟及新冠肺炎入侵，特別針對進港船隻加強檢查，查察是否有攜帶非本國豬肉製品進港及非法入出國情形，以保障人民生命財產安全。

海巡署第六巡防區指揮部表示，新冠肺炎疫情雖嚴峻，海巡署仍戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，本次威力掃蕩採勤務部署與預防嚇阻並重方式，達淨化海域、岸際治安目標，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」專線，海巡署秉持「為民服務，當仁不讓」之精神全力投入救援，竭誠為民眾服務。